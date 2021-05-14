Новая модификация будет отличаться не только колесной базой, но и получит другой мотор.

Слухи о появлении удлиненной версии Suzuki Jimny ходили еще до появления актуальной генерации внедорожника. Впрочем, никаких конкретных данных источника не предоставляли. Ровно до наших дней, когда в японском агентстве MOTA заявили, что точно знают когда пятидверный Suzuki Jimny появится на рынке.

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По данным инсайдеров, удлиненная версия внедорожника поступит в салоны в 2022 году. Для обозначения новой модификации японцы будут использовать приставку Long в названии модели. Впрочем, это будет отнюдь не единственная отличительная черта новинки.

Например, на ней появится новый мотор. Вместо простого и не очень мощного "атмосферника" в Suzuki намерены использовать на новой модели турбодвигатель, который входит в состав "мягкой" гибридной установки. Его характеристики пока неизвестны, но японцы утверждают, что новый агрегат вполне компенсирует увеличение в весе. Оно, кстати, будет весьма существенным, ведь только в колесной базе ожидается прирост почти на 30 сантиметров.

Цена удлиненного Jimny на внутреннем японском рынке стартует с эквивалента 18 800 долларов США. При этом, автомобили с короткой базой в самой простой комплектации там сейчас можно купить примерно за 16 300 долларов США. В Украине за доступную версию внедорожника просят минимум около $ 22 550, и с учетом приведенной разницы Suzuki Jimny Long на нашем рынке вряд ли оценят дешевле чем в 25 тысяч долларов.