Японский производитель выпустил финальную серию машин для Австралии.

В Австралии стартовали продажи Mitsubishi Pajero Final Edition четвертого поколения, после которого эта модель останется в истории. Прощальная версия выпущена ограниченной серией из 800 машин.

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Pajero (также известный, как Shogun и Montero) – одна из старейших моделей марки Mitsubishi. Впервые Pajero был представлен в 1976 году на Токийском автосалоне как концепт пляжного автомобиля, созданный на базе Mitsubishi Jeep, выпускавшегося по лицензии. Внедорожник четвертого поколения выпускается с 2006 года, однако его время закончилось, поскольку Mitsubishi вскоре прекратит его производство навсегда.

Церемония прощания с Mitsubishi Pajero четвертого поколения растянулась более чем на год. В Японии и нескольких европейских странах продажи прекратили еще до весны 2019 го, а до конца года выпускались Final Edition для отдельных стран. Но производство внедорожников остановилось лишь в марте нынешнего года. Теперь, компания объявила, что все 800 машин из последней партии Final Edition, реализовали в Австралии.

Ничем особенным, кроме шильдиков, спецверсии не отличаются – машины в версии Final Edition предлагались в обычных комплектациях GLS, GLX и Exeed, дополненных аксессуарами от местных дилеров. Силовой агрегат также стандартный-турбодизель 3.2 на 192 л. с. и 441 Нм, подсоединенный к пятискоростному “автомату”.

Вслед за остановкой производства Pajero, будет закрыт сам завод “Сакахоги” в городе Гифу, где его выпускали. По новым данным, это произойдет уже этим летом, а не в 2023 году, как предполагалось ранее. Информации о замене для Pajero производитель не обнародовал.

Фото: Mitsubishi Pajero Final Edition для Австралии / Mitsubishi