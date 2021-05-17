Японскому производителю, похоже, не удается удерживать в тайне свой долгожданный внедорожник. Очередная утечка позволяет увидеть машину во время движения.

Новое шпионское видео поступило из публикации пользователя Kurdistan Automotive Blog в Instagram. Оно дополняет увиденные ранее фотографии полноразмерного внедорожника нового поколения.

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На видео можно увидеть, как Toyota Land Cruiser 300 курсирует внутри закрытого комплекса. Откуда, однако, непонятно. Видео дополняет шпионские истоки и неофициальные визуализации Land Cruiser, что должно дать нам почти точное представление о том, как будет выглядеть серийный внедорожник.

К этому времени Toyota удалось удержать в секрете дизайн интерьера, однако истоки технических чертежей в апреле дали нам первое представление о компоновке. Ожидается, что следующий Land Cruiser получит планшетный информационно-развлекательный экран на центральной консоли. Те же изображения показали вероятность появления высокопроизводительной версии нового Land Cruiser от Gazoo Racing.

Еще одной неподтвержденной информации является список ожидаемых силовых агрегатов для последующего Land Cruiser. Сейчас в различных отчетах говорилось, что будут четырех- и шестицилиндровые двигатели, включая гибридные установки, а топовым будет двухтурбинный V8, которым "Крузер" может поделиться с последующим Lexus LX. С другой стороны, на отдельных рынках V8 может быть заменен 3-литровым дизелем с двойным турбонаддувом.

Время дебюта следующего Toyota Land Cruiser еще не назначено, однако ожидается, что "Трехсотый" может дебютировать в конце этого или начале следующего года.

Фото: шпионские снимки и неофициальный рендер Toyota Land Cruiser 300 / Motor1, Carscoops, Kolesa