Долгожданный флагманский внедорожник Toyota представят 9 июня.

Toyota наконец подтвердила, что новое поколение Land Cruiser произведет долгожданную мировую премьеру 9 июня. Большой дебют будет представлен в прямом эфире на YouTube для всех желающих.

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Шестисекундный видеоклип, которым поделилась компания Toyota, хоть и не показывает саму машину, раскрывает сразу три важных подробности. Первая – собственно, дата премьеры. Вторая – заголовок видео "Тизер 1" намекает на то, что до премьеры мы увидим дополнительные видео. А последняя – название модели с хэштегом в левом нижнем углу изображения подтверждает предыдущие предположения относительно индекса "300".

Большинство тайн Land Cruiser уже были раскрыты благодаря внутреннему документу, который просочился несколько недель назад – он раскрывает значительную часть технических характеристик. А шпионские фото уже раскрыли внешность новинки.

Напомним, LC 300 перешел на платформу TNGA-F, что означает для внедорожника потерю двигателей V8, на смену которым придут 3,5-литровый бензиновый турбомотор V6 и 3,3-литровый дизельный V6. Первый будет иметь отдачу около 410 лошадиных сил и 650 ньютон-метров, а второй – около 302 сил и 700 ньютон-метров. Оба мотора будут сочетаться с 10-скоростной автоматической трансмиссией с приводом на обе оси.

Габариты нового "Ленд Крузер 300" будут зависеть от уровня комплектации. В исполнении GR Sport внедорожник имеет длину 4965 миллиметров, тогда как один из самых высоких уровней комплектации растянется на 4985 миллиметров. Высота – 1945 миллиметров для обычных Land Cruiser и 1990 для версии GR Sport. При этом все версии будут иметь колесную базу длиной 2850 миллиметров.

Многочисленные шпионские снимки эффективно показали внешний дизайн с более современным видом, который не отходит слишком далеко от современного Land Cruiser. В интерьере произойдут некоторые серьезные изменения, включая 12,3-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса, аудиосистему JBL с 14 динамиками и развлекательную установку на заднем сиденье с парой 11,6-дюймовых планшетов.

Также известно, что внедорожник будет иметь проекционный дисплей, четырехзонный автоматический климат-контроль, а также камеру под кузовом для преодоления серьезного бездорожья. Версия GR Sport, кроме того, должна получить электронную технологию Kinetic Dynamic Suspension System (KDSS) с блокировкой передних и задних дифференциалов.