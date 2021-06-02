Баварцы начали из версий iX xDrive40 и xDrive50, пообещав позже вывести мощный iX M60.

Компания BMW представила электрический кроссовер iX в конце прошлого года, но раскрыла его лишь частично, как предсерийную версию. Теперь же автопроизводитель открыл информацию об окончательных технических характеристиках iX и показал его в том виде, в котором электрокар получат покупатели.

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Важнейшие из раскрытой информации это показатели производительности IX. Новинка поступит в продажу в двух версиях: xDrive40 и xDrive50. Обе оснащены электронной системой полного привода, с комбинированной мощностью 523 л.с. в BMW iX xDrive50 и 326 л. с. в BMW iX xDrive40. Эффективность технологии привода, соединена с новейшими технологиями аккумуляторных элементов, что позволяет получить диапазон пробега на одном заряде до 630 километров в BMW iX xDrive50 и до 425 километров в BMW iX xDrive40 (WLTP).

Позже к модельному ряду должен присоединиться BMW iX M60 с максимальной мощностью свыше 600 л. с., что обещает чрезвычайно спортивный полностью электрический опыт вождения. Впрочем, эти цифры для iX M60 еще могут быть откорректированы.

Зарядка iX от быстрого зарядного устройства постоянного тока от 10% до 80% займет 40 минут. А за 10 минут зарядки можно получить дополнительные 145 километров пробега.

Фото: BMW iX / BMW

BMW также раскрывает подробности о технологии подвески и шасси. Электрический кроссовер использует амортизаторы с дополнительным гидравлическим демпфированием, которые изменяют жесткость на ходу, в зависимости от ландшафта. Производитель отмечает, что эта технология в конечном итоге приводит к меньшим кренам кузова на неровностях и к высшему уровню комфорта.

Опционально будет предлагаться адаптивная пневматическая подвеска, которая включает электронные амортизаторы и регулировку высоты подвески. Максимальный клиренс не указан, но нажатием клавиши можно поднять iX на 1 см или опустить на 0,5 см в спортивном режиме. IX автоматически опускается до самой низкой высоты на скорости, превышающей 140 км/ч. Максимальная же скорость батарейного кроссовера составляет 200 км/ч.

BMW заявляет, что использует новую рулевую передачу для своей стандартной рулевой рейки с переменным соотношением. Однако, дополнительная система интегрированного активного вождения BMW также доступна и добавляет возможность поворота на задних колесах, чтобы увеличить ловкость в поворотах и ​​уменьшить радиус поворота при парковке, а также они могут вращаться для обеспечения большей устойчивости на скорости.

iX получил новую электрическую систему полного привода, которая способна распределять крутящий момент, передавая его только на заднюю ось или на обе. Система контроля тяги, разработанная для новых электромобилей BMW, интегрирована в систему управления двигателем, помогая устранить любую задержку движения сигнала от руля к мотору и к колесам.

Электронная тормозная система позволяет выбрать один из режимов работы педали тормоза. Тормозные суппорты прячутся за стандартным 20-дюймовыми легкосплавными колесами с аэродинамическим эффектом. Опционально будут доступны 21-дюймовые или 22-дюймовые диски, которые BMW называет Air Performance, утверждая, что они примерно на 15% легче обычных легкосплавных колес.

Американский офис BMW обнародовал и стартовую цену на iX xDrive50 – единственную версию модели, доступную в США. Электрический внедорожник будет стоить от 84 195 долларов. К американским заказчикам BMW iX начнут прибывать в первом квартале 2022 года.