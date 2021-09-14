Концепт цієї шини був представлений французьким виробником ще у 2015 році. Зараз продукт готується до виходу на ринок.

Безкамерні шини Michelin Uptis від початку розроблялись спільно з концерном General Motors і призначались, в першу чергу, для оснащення серійних електрокарів Chevrolet Bolt з 2024 року.

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Хоча концепція Uptis була представлена у 2015 році, вона заснована на технології, розробленій Michelin ще у 2005 році – мова про колісний диск Tweel, гнучкі спиці якого зминаються та повертаються у початкову форму, виконуючи додаткову амортизацію.

Michelin привезла на виставку IAA Mobility 2021 у Мюнхені три інноваційні шини. Одна з них призначена для болідів “24 Години Ле-Ман” і на 46% складається з екологічних матеріалів, друга – передсерійна версія Uptis, а третя – концепт 100-відсотково екологічної шини, якою вона має стати до 2050 року.

Переваги безкамерної шини цілком очевидні. По-перше, йому не страшні проколи та порізи, через які на звалища щороку потрапляє близько 200 мільйонів шин, за словами Michelin. По-друге, не потрібно стежити за тиском у шинах.

Крім того, такі шини дозволяють мати наскрізні отвори у протекторі для ефективного відведення води, що усуває неприємний ефект аквапланування. Таким шинам потрібно менше сировини та менше енергії на виготовлення, а ще, за підрахунками Michelin, вони прослужать до трьох разів довше, ніж звичайні.

Очевидно, що комерціалізувати їх непросто, оскільки через 16 років, після появи першої концепції, вони все ще не на ринку. Однак гнучке колесо Tweel вже деякий час доступне для спецтехніки, яка не використовується на дорогах загального користування.



Michelin запропонував відвідувачам виставки IAA Mobility 2021 випробувати автомобіль, обладнаний шинами Uptis та поділитись своїми враженнями. Кращий коментар, отриманий в результаті тестів, від автомобільного блогера Mister JWW: “ви ні за що не скажете, що автомобіль обладнаний безкамерними шинами, якщо цього не знаєте, тому що різниці в керованості не відчувається”.