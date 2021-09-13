Традиційна осіння автомобільна виставка IAA після пандемії переїхала з Франкфурта до Мюнхена. Причому повністю змінила концепцію. Тепер це не лише мотор-шоу у виставкових павільйонах (хоча воно теж є), а виставка мобільності - усіх транспортних засобів, переважно електричних, у своїй природній сфері перебування.

Окрім виставки досягнень автомобільного прогресу, яка була доступна в виставковому центрі Messe Munich, найцікавіші експозиції розгорнулися прямо на центральних площах Мюнхена. На фоні пам‘яток архітектури, які бачили ще транспорт у вигляді живої кінської сили та перших автомобілів Бенца, автовиробники збудували надсучасні експозиції з величезними відеоекранами, які переносять нас в недалеке майбутнє.

Всередині павільйонів – концепт-кари та серійні новинки, рішення щодо міської мобільності, зарядні станції, демонстрація технологій. А між площами, спеціально відведеними вулицями Blue Line, курсують автономні шатл-баси, мініелектромобілі та автобусики, скутери, електровелосипеди та самокати тощо. Іншими словами, екологічно чистий транспорт майбутнього.

Кілька автомобільних виробників взагалі не розміщували експозиції в залах виставкового центру. Наприклад, Audi, CUPRA, Kia та Porsche можна було побачити виключно на центральних площах міста. Mercedes-Benz, Ford, Bosch, Dacia мали експозиції та в центрі, і на Messe. Відвідувачів були на обох локаціях. А в центрі міста навіть звичайні перехожі активно цікавились новинками.

Зважаючи на пандемію та новий формат, цьогоріч на IAA було небагато суто автомобільних учасників. Це всі німецькі виробники та по одному-двох – з інших країн. Стенди автоконцернів були цікавими, але невеликими за площею. А найбільше на виставці було експонатів "нової мобільності" – електричних мінікарів, одно-двомісних веломобілів, були навіть літаючі авто.

Мюнхен – батьківщина BMW. Тому на першій автовиставці в себе вдома BMW вразили двічі. Перше – концептом I Vision Circular. Він не лише зроблений з перероблених матеріалів, але й легко розбирається на запчастини, які теж йдуть на перероблення. Безвідходне виробництво. А друга прем'єра – новий електрокросовер іХ. Він вже серійний, обіцяють 5 секунд до сотні та запас ходу 630 км! Для нього зробили неймовірне 3-D шоу, а для технарів – показали в "розрізаному" вигляді.

У Mercedes-Benz було найбільше новинок, про них можна почитати тут. Напевне, багато хто чекав електричний G-клас. Він ознаменував безповоротний напрямок бренду на електромобілі, навіть для справжніх позашляховиків. Відступати нема куди. Більшість новинок теж електричні, хоча був і цікавий бензиновий поворот для наших доріг – С-клас All Terrain. Окремою експозицію виставили концепт Аватар (AVTR) - з жабрами, які немов дихають, сидіннями в формі кокона та проєкцією меню автомобіля на долоню людини.

Volkswagen показав свій варіант майбутнього електричного кросовера за 20-25 тисяч євро. Кузов – пластиковий, дах – з плівки (відстібується за допомогою застібки блискавки), шини - з переробленої гуми. Старт виробництва – через 4 роки.

Концепт-кар Audi grandsphere concept демонструє, як Audi уявляє майбутнє автомобілів преміум-класу. Судячи з концепту, вони будуть електричними, комфортними та з автономним керуванням.

Іспанський бренд CUPRA під час автошоу IAA Mobility розкрив двері для відвідувачів у самому центрі Мюнхена. В старовинному будинку відтепер буде знаходитись "Міський гараж Купра", а поряд відвідувачі виставки побачили футуристичну експозицію у стилі цього емоційного бренду.

Керівництво CUPRA оприлюднили свій план стати повністю електричним брендом до 2030 року. Для цього вони показали перше серійне електроавто бренду CUPRA Born, електричне авто для перегонів CUPRA Tavascan та радикальну інтерпретацію міського електромобіля CUPRA UrbanRebel.

Hyundai на виставці в Мюнхені зробив суперекологічний стенд з фонтаном, а всередині експозиції стояли всього кілька авто. Найцікавіші – роботаксі на базі Ioniq 5 (піде в серію у 2023 році) та концептуальний Ioniq 6, який зовсім не схожий на минулі моделі. Ну хіба що ззаду. У нього замість керма – джойстик, хоча, напевне, на момент виходу там буде повний автопілот…

Єдиний француз у Мюнхені – Renault. Сьогодні показав новий Megane в електричному виконанні, який традиційно став кросовером, отримав модні "заховані" ручки дверей та величезний екран в салоні. В якості концепту показали електромобіль за мотивами Renault 5. А за межами виставки, на водяній платформі, показують Dacia Jogger – 7-місний універсал, який у нас буде продаватись під брендом Renault.

Поки відомі автовиробники вагаються щодо участі у виставці нового формату, китайці тут як тут. Концерн Great Wall, відомий у нас маркою Haval, показав у Мюнхені одразу два бренди - новий електричний Ora та відомий раніше преміальний Wey. Останній в Європі представив кросовери з назвою Coffee – 1 та 2. В них дійсно преміальне оздоблення, на рівні топових версій Великої трійки! А в електромобільчиків Ora все простіше, натомість є багато модифікацій та цікавих кольорів. От тільки це вже не перша експансія китайців в Європу, жодна досі не була успішною…

Як підрахували організатори на IAA Mobility 2021 побувало близько 400 000 учасників з 95 країн світу. Така цікавість до автошоу підтвердила: новий формат виявився успішним та має право на життя для інших автомобільних подій.