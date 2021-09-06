Масштабна мультипрем'єра від німецького концерну відбулась на міжнародному автосалоні IAA Mobility в Мюнхені.

Mercedes-Benz демонструє всю ширину свого поточного та майбутнього портфеля електромобілів. Сім із десяти прем’єр – це виключно електричні моделі. Це чітко показує, як електрифікація набирає подальших обертів. Сімку прем’єр ділять між собою бренди Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach та Smart.

Дивіться також: Дебютував Mercedes-AMG GT 63 SE Performance: шалено потужний чотиридверний гібрид

Mercedes-Benz Concept EQG

Електричний “Геландеваген” EQG дуже схожий на свого донора ДВЗ, за винятком деяких деталей. Більшість із цих деталей – це додаткове освітлення. Так, у позашляховика підсвічені молдинги на боковинах, логотип і контур панелі на місці решітки радіатора, а на даху – велика плоска стійка з тисненням “G” зверху та широким допоміжним світлодіодним освітленням спереду і ззаду. У зовнішніх дзеркалах також є круглі ходові вогні, а на двері багажника висить прямокутна “коробка” (додатковий багажник), також підсвічена по контуру, і дуже схожа на фірмовий блок зарядного терміналу Mercedes. EQG також має великі 22-дюймові колеса.

Фото: концепт Mercedes-Benz Concept EQG / Daimler

Виробник залишив поза увагою такі деталі, як розмір акумулятора та потужність, але розкрив, що EQG має чотири електродвигуни. Конструкція підвіски схожа з незалежною передньою та задньою суцільною віссю, встановленою на корпусі на рамі. Акумулятор також розміщений в рамі. Виробник заявляє, що можливості на бездоріжжі у електричного позашляховика будуть не гіршими, ніж у класичного аналога.

Mercedes-Benz не оприлюднив терміни появи серійної моделі EQG. Якщо цей концепт настільки близький до серійної версії, як заявляє Mercedes, можна сподіватись побачити конвеєрну версію за пару років.

Mercedes-AMG EQS 53

Німецький бренд розкрив подробиці про спортивний люксовий гібридний седан Mercedes-AMG GT 63 SE Performance напередодні публічної прем’єри у Мюнхені, а для стенду автошоу приберіг ще крутішу річ – Mercedes-AMG EQS 53.

Батарейний EQS 53 оснащений двома електродвигунами, так само як звичайні повнопривідні EQS, але самі мотори інші. Вони мають різні обмотки, програмне забезпечення та навіть покращене охолодження. У валу ротора, статорі та інверторі є додаткове охолодження. Новинка також отримала охолоджувач масла трансмісії та акумулятор на 400 вольт з режимами, які можуть змінюватись від максимального діапазону до максимальної продуктивності та робити це неодноразово.

Фото: Mercedes-AMG EQS 53 / Daimler

Акумулятор EQS 53 має ємність 107,8 кВт-год та підтримку швидкої зарядки постійного струму 200 кВт, як і звичайний EQS, але запас ходу виробник не вказує. У стандартних режимах водіння EQS 53 генерує потужність у 650 кінських сил і 950 Ньютон-метрів крутного моменту. Але після натискання кнопки Race Start, віддача двигуна ненадовго збільшується до 750 кінських сил та 1006 Ньютон-метрів крутного моменту. Це дозволяє автомобілю розганятися до першої сотні на спідометрі за 3,4 секунди на шляху до максимальної швидкості у 250 км/год.

Mercedes-AMG EQS 53 також має ряд специфічних налаштувань, таких як інша задня рама, кріплення двигуна та кронштейни управління. Пневматична підвіска базується на системі, що використовується на моделях AMG GT. Поворотні задні колеса також є стандартним оснащенням.

Стандартні шестипоршневі передні гальмівні супорти та однопоршневі задні можна замінити на карбон-керамічні диски за доплату. Спортивні режими водіння AMG надають пріоритет продуктивності над діапазоном, регулюють розподіл потужності на задній осі та мають унікальне озвучування.

Ціни та наявність AMG EQS 53 не оголошені, але новинка коштуватиме дорожче за топовий нині EQS 580.

Mercedes-Maybach EQS Concept

Так, тепер у лінійці Mercedes-EQ два автомобіля з літерою S – седан, який замінює S-Class та позашляховик класу GLS. Хоча Mercedes-Maybach EQS Concept і містить позначення “концепт” у своїй назві, він повністю готовий до виробництва і незабаром повинен з’явитись на ринку, разом із менш розкішною звичайною версією Mercedes-Benz EQS.

Більш блискучий, розкішний і дорожчий позашляховик від Maybach також відрізняєтьсся двоклірним забарвленням кузову та 24-дюймовими дисками.

Фото: Mercedes-Maybach EQS Concept / Daimler

Всередині, як і годиться автомобілю від Maybach, усе кричить про розкіш, а головними в салоні будуть люди на двох задніх кріслах. Декор включає “рожеве золото”, найліпшу шкіру та підсвічування, колір якого можна обирати. Водію та тому, хто сидітиме спереду, дістались величезний триекранний Hyperscreen і не менш розкішний декор, хоча комфорту трохи менше.

Mercedes не розкриває усіх подробиць про силову установку Mercedes-Maybach EQS, але каже, що пробіг становитиме близько 600 кілометрів. Не виключено, що двигуни позашляховик запозичить у седана EQS, причому версія з заднім приводом дасть 329 кінських сил, а двомоторний з повним приводом – 516.

На початку 2022 року на ринок вийде EQS від Mercedes-Benz, а трохи пізніше до нього приєднається і версія від Mercedes-Maybach.

Mercedes-Benz EQE

Електричний відповідник Mercedes-Benz E-Class є доступнішою альтернативою седану EQS, від якого отримав свій дизайн. Молодший електричний седан з передньою частиною без решітки та різкими фарами та світловою смугою з “краплями” ліхтарів на кормі не є масштабованою копією EQS, але і сплутати їх неважко.

Фото: Mercedes-Benz EQE / Daimler

Габарити EQE (довжина/ширина/висота): 4946/1961/1512 міліметрів, при колісній базі у 3121 міліметр. Він не набагато довший за звичайний E-Class, але має значно більшу колісну базу, що позначиться на просторі в салоні. Електрокар пропонуватимуть з 19-дюймовими колесами, а за доплату можна буде отримати 20- та 21-дюймові.

Інтер’єр EQE також важко відрізнити від внутрішнього світу EQS, оскільки архітектура та технічне наповнення у них майже ідентичні.

На момент запуску EQE буде доступний у версії EQE 350 з електричним двигуном, встановленим ззаду, та літій-іонним акумулятором на 90,6 кіловат-годин. Ця версія має віддачу у 288 кінських сил та 530 Ньютон-метрів крутного моменту, яких достатньо для прискорення до першої сотні на спідометрі за 5,6 секунди. Максимальна швидкість електричного седана становить 210 км/год. Заявлений запас ходу – 660 кілометрів.

Дилери Mercedes-Benz почнуть отримувати EQE у 2022 році. Ціни будуть оголошені ближче до дати початку продажу седана, який стане конкурентом Audi E-Tron GT, BMW i4 та Tesla Model S.

Mercedes-Benz EQB

У Мюнхені компактний електричний кросовер EQB відсвяткував публічний дебют. Подробиці про модель німецький виробник розкрив ще у квітні цього року, але у версії для китайського ринку. Тепер же публіку знайомили з європейською моделлю.

Фото: Mercedes-Benz EQB / Daimler

Хоча EQB менший за EQC і значно менший за EQS, він пропонується з семимісним салоном. Габарити EQB (довжина/ширина/висота): 4684/1834/1667 міліметрів, при колісній базі у 2829 міліметрів. Багажник кросовера вміщує до 1710 літрів поклажі, або дозволяє розмістити сидіння третього ряду. Ці крісла опційно можуть мати регулювання подушки сидіння вперед/назад на 140 міліметрів.

Лінійку EQB відкриває версія 300 4MATIC із силовою установкою на 228 кінських сил, а доповнює 292-сильна версія EQB 350 4MATIC. Пізніше до них приєднається доступніша версія з переднім приводом, а також планується варіант зі збільшеним запасом ходу.

В Україні поява нового EQB очікується в першому півріччі 2022 року.

Mercedes-Benz EQT

Ще один електричний сімейний автомобіль на стенді Mercedes – мінівен EQT. Цю модель німецький бренд представив онлайн ще у травні цього року, але до цього часу не мав змоги показати його наживо.

EQT має довжину 4945 міліметрів, ширину – 1863 і висоту 1826. Автомобіль оснащений зсувними дверима з обох боків. Другий ряд сидінь дозволяє розмістити три дитячих крісла, а два розділених сидіння третього ряду, за необхідності, можна повністю демонтувати. Загалом у пасажирському виконанні мінівен EQT вміщує сімох.

Технічні характеристики пасажирської версії EQT поки не названі, але тісний зв’язок із Renault Kangoo E-Tech може означати деякі запозичення від силової установки французької моделі. Остання має батарею на 44 кіловат-години та пробіг у 265 кілометрів на одному заряді. Втім Mercedes-Benz може оснастити свій електрокар більшим акумулятором, аби відповідати рівню преміум.

Молодший “брат” EQV повинен вийти на ринок у першій половині наступного року в форматі комерційного фургона, а пасажирська версія з’явиться трохи пізніше.

Smart Concept #1

Остання, але не за значенням, прем’єра від Daimler у Мюнхені – електричний кросовер бренду Smart. Габарити кросовера у довжину, ширину і висоту становлять 4290/1910/1698 міліметрів, при колісній базі у 2750 міліметрів. При цьому компакт оснащується велетенськими для своїх розмірів 21-дюймовими колісними дисками.

Виробник зазначає, що серійна версія матиме 5-місний салон і традиційні задні двері. Технічні характеристики поки не розкриваються.

Фото: Smart Concept #1 / Smart

Розроблений компанією Daimler і побудований на платформі Geely (бренд Smart у рівних долях належить Daimler та Geely), концепт виконаний у стилістиці електрокарів Mercedes-EQ. Особливої подібності надають передні та задні фари.

Інтер’єр виглядає мінімалістично, що типово для концептів, а центральне місце у ньому займає масивний 12,8-дюймовий сенсорний екран.

Компактному кросоверу обіцяно підтримку технологій швидкої зарядки та бездротових оновлень, а також значний запас ходу на одному заряді.

Очікується, що готовий до виробництва електричний кросовер надійде у продаж наступного року.