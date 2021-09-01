"Який завгодно, але не тихий", говорить про новинку виробник. Так, скромність це не про нього.

Mercedes-AMG GT 63 SE Performance – перший серійний гібрид від Mercedes-AMG з технологіями Формули 1. Він поєднує 4-літровий бітурбо двигун V8 та електромотор. Загальна продуктивність установки сягає 843 кінських сил (620 кВт) та понад 1400 Нм крутного моменту.

Також цікаво: Mercedes-Benz Citan: велика прем'єра у сегменті компактних фургонів

Вбудований тяговий акумулятор дозволяє гібридному GT 63 рухатись виключно на електроенергії. Щоправда, лише 12 кілометрів. Переважну ж більшість часу електрична складова силової установки працює на покращення характеристик бензинового мотора. Також електричні компоненти покращують показники енергоефективності: комбінована витрата пального становить 8,6 л/100 км, а викиди CO2 заважують на 196 г/км.

Виробник стверджує, що перший серійний зразок застосування технології E Performance поєднує чудову продуктивність та неперевершену ефективність динаміки руху з максимальною ефективністю, завдяки своєму силовому агрегату. “E Performance переносить ДНК AMG Driving Performance в електрифіковане майбутнє”, – говорить Mercedes-AMG.

Електромотор на задній осі забезпечує миттєву реакцію на педаль акселератора і швидке нарощування крутного моменту, а покращений розподіл ваги створює новий, надзвичайно динамічний досвід водіння.

Фото: Mercedes-AMG GT 63 SE Performance / Daimler

Як і у Формула 1, акумулятор спеціально розроблений для швидкої подачі енергії та розряджання. Електричний діапазон 12 кілометрів забезпечує практичний радіус дії, наприклад, у місті чи житлових районах.

Mercedes-AMG відкриває нові канали у спілкуванні з електрифікованим світом, разом з послом бренду will.i.am. Всесвітньо відомий музикант і неодноразовий володар премії “Греммі” – головний герой маркетингової кампанії Everything But Quiet. Він не тільки зробив свій внесок у створення концепції, але й написав ексклюзивну пісню для презентаційного відео, яке ви можете побачити нижче.