Німецький автовиробник розкрив інформацію про свою новинку на базі Renault Kangoo.

Mercedes-Benz Citan буде доступний у двох версіях: вантажній Panel Van та пасажирській Tourer. Продажі у Європі стартують вже у вересні. Пізніше в лінійку додадуть варіант з подовженою колісною базою, вантажопасажирський Citan Mixto та давно обіцяний електромобіль eCitan.

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Модель Citan вперше з’явилась у 2012 році, завдяки співпраці з Renault. Змінивши покоління, Mercedes-Benz Citan все ще тісно пов’язаний з французьким брендом і агрегатами нового Renault Kangoo, який дебютував ще минулої осені. Фактично, мерседесівці цілий рік переробляли “обличчя” компактвена та налаштовували його мультимедійний комплекс, оскільки в усьому іншому він є повним аналогом Kangoo.

Фото: Mercedes-Benz Citan Panel Van / Daimler

Mercedes-Benz розкрив інформацію про дві основні версії Citan – вантажну Panel Van і пасажирську Tourer. Колісна база в обох версій досягає 2716 мм, при загальній довжині трохи більше трьох метрів. Обсяг багажного відсіку – 2,9 кубометра.

Mercedes-Benz Citan Tourer має п'ятимісний салон. Залежно від рівня оснащення, для Citan будуть доступні двозонний клімат-контроль, підігрів керма, паркувальний асистент, бездротова зарядка для гаджетів.

Фото: Mercedes-Benz Citan Tourer / Daimler

Citan Panel Van буде доступний з 1,5-літровим дизельним мотором в трьох варіантах форсування – на 75, 95 та 116 к.с. Пасажирським версіям доступний вибір між 95-сильним дизелем та 1,3-літровим бензиновим турбомотором на 102 або 131 к.с. Трансмісія – 6-швидкісна “механіка” або 7-швидкісний “робот2.

Майбутній Mercedes-Benz eCitan також використовуватиме компоненти від Renault Kangoo E-Tech Electric. Німецький виробник обіцяє фургону запас ходу у 285 кілометрів та зарядку з 10 до 80 відсотків за 40 хвилин.

Mercedes-Benz Citan Panel Van та Citan Tourer надійдуть у продаж у середині вересня за ціною від 23 800 євро для домашнього ринку.