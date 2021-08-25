Технічно це Citroen Ami з фірмовою стилістикою від Opel.

До недавнього часу в Opel було дві моделі класу суперміні – Adam та Karl, але вони протримались на конвеєрі лише одне покоління і були зняті з виробництва у 2019 році. Після приєднання до альянсу Stellantis, німецький виробник робить ще одну спробу завоювати сегмент мініатюрних автомобілів, цього разу з електрокаром Rocks-e.

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“Роксі” технічно ідентичний Citroen Ami, який існує вже понад рік. Електричний автомобільчик має мотор потужністю у 8 кінських сил та невелику батарею, яка забезпечує пробіг у 75 кілометрів на повному заряді. Повна зарядка тягової батареї від побутової розетки займає близько трьох з половиною годин.

У більшості країн Євросоюзу цей автомобіль класифікується як квадроцикл, а в деяких навіть не вимагає посвідчення водія для права управління. У Європі ним цілком легально керувати з 15 років.

Як і у випадку з Citroën Ami, двері відкриваються в протилежних напрямках, але Rocks-e все ж має елемент, який забезпечує йому приналежність до німецького бренду – фірмовий дизайн фар та простору між ними, відомий як Opel Vizor. Також у Rocks-e власний дизайн 14-дюймових колісних дисків. Всередині ж двомісного електрокара змінились, фактично, лише логотипи.

Маленький Opel Rocks-e завдовжки всього 2,41 метра без акумулятора Rocks-e важить лише 425 кілограмів. Його 5,5-кіловатний електромотор здатен розганяти машинку до максимальних 45 км/год.

Opel Rocks-e вийде на німецький ринок цієї осені, клієнти зможуть замовити його в Інтернеті або придбати у вибраних дилерів. А наступного року буде розширено список європейських ринків.

Фото: Opel Rocks-e / Opel