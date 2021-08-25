Технически это Citroen Ami с фирменной стилистикой от Opel.

До недавнего времени у Opel было две модели класса супермини – Adam и Karl, но они продержались на конвейере лишь одно поколение и были сняты с производства в 2019 году. После присоединения к альянсу Stellantis, немецкий производитель делает еще одну попытку завоевать сегмент миниатюрных автомобилей, на этот раз с электрокаром Rocks-e.

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"Рокси" технически идентичен Citroen Ami, который существует уже более года. Электрический автомобильчик имеет мотор мощностью в 8 лошадиных сил и небольшую батарею, которая обеспечивает пробег в 75 километров на полном заряде. Полная зарядка тяговой батареи от бытовой розетки занимает около трех с половиной часов.

В большинстве стран Евросоюза этот автомобиль классифицируется как квадроцикл, а в некоторых даже не требует водительского удостоверения для права управления. В Европе им вполне легально управлять с 15 лет.

Как и в случае с Citroën Ami, двери открываются в противоположных направлениях, но Rocks-e все же имеет элемент, который обеспечивает ему принадлежность к немецкому бренду – фирменный дизайн фар и пространства между ними, известный как Opel Vizor. Также у Rocks-e собственный дизайн 14-дюймовых колесных дисков. Внутри же двухместного электрокара изменились, фактически, только логотипы.

Маленький Opel Rocks-e длиной всего 2,41 метра без аккумулятора Rocks-e весит всего 425 килограммов. Его 5,5-киловаттный электромотор способен разгонять машинку до максимальных 45 км/ч.

Opel Rocks-e выйдет на немецкий рынок этой осенью, клиенты смогут заказать его в интернете или приобрести у избранных дилеров. А в следующем году будет расширен список европейских рынков.

Фото: Opel Rocks-e / Opel