Шестое поколение модели полно инноваций, главной из которых являются плагин-гибридные силовые установки.

Opel называет Astra шестого поколения послом изменений, который открывает новую главу своей истории и будущим компактным бестселлером.

Узнайте также: Skoda раскрыла технические подробности новой Fabia 2021

Astra первого поколения появилась в 1991 году. Главным козырем новинки была технологическая оснастка, ранее недоступная для автомобилей C-класса. Каждое новое поколение Opel Astra продолжало эту традицию, новая “Звезда” из Рюссельгайма обещает принести еще больше.

Впервые этот автомобиль компактного класса будет доступен в электрифицированном варианте: для новинки предлагается сразу две версии плагин-гибридной силовой установки – на 180 или 225 л.с. Кроме того, автомобиль Opel Astra шестого поколения будет предложен с высокоэффективными бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания.

Также новое поколение модели Opel Astra (индекс L) приносит совершенно новый дизайнерский стиль от немецкого производителя: смелое и новое фирменное “лицо” Opel Vizor, а также полностью цифровой салон Opel Pure Panel.

Opel пока не огласил информацию о ценах на Astra шестого поколения, но сообщил, что принимать заказы дилеры начнут осенью этого года, а первые машины заказчики получат в начале следующего года.

Фото: Opel Astra L / Opel