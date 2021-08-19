Шосте покоління моделі сповнене інновацій, головною з яких є плагін-гібридні силові установки.

Opel називає Astra шостого покоління послом змін, що відкриває новий розділ своєї історії та майбутнім компактним бестселером.

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Astra першого покоління з’явилась у 1991 році. Головним козирем новинки було технологічне оснащення, раніше недоступне для автомобілів C-класу. Кожне нове покоління Opel Astra продовжувало цю традицію, нова “Зірка” з Рюссельгайму обіцяє принести ще більше.

Вперше цей автомобіль компактного класу буде доступний в електрифікованому варіанті: для новинки пропонується одразу дві версії плагін-гібридої силової установки – на 180 або 225 к.с. Крім того, автомобіль Opel Astra шостого покоління буде запропонований з високоефективними бензиновими та дизельними двигунами внутрішнього згоряння.

Також нове покоління моделі Opel Astra (індекс L) приносить абсолютно новий дизайнерський стиль від німецького виробника: сміливе і нове фірмове “обличчя” Opel Vizor, а також повністю цифровий салон Opel Pure Panel.

Opel поки не оголосив інформацію про ціни на Astra шостого покоління, але повідомив, що приймати замовлення дилери почнуть восени цього року, а перші машини замовники отримають на початку наступного року.

Фото: Opel Astra L / Opel