Немецкий автопроизводитель раскрыл информацию о своей новинке на базе Renault Kangoo.

Mercedes-Benz Citan будет доступен в двух версиях: грузовой Panel Van и пассажирской Tourer. Продажи в Европе стартуют уже в сентябре. Позднее в линейку добавят вариант с удлиненной колесной базой, грузопассажирский Citan Mixto и давно обещанный электромобиль eCitan.

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Модель Citan впервые появилась в 2012 году, благодаря сотрудничеству с Renault. Сменив поколение, Mercedes-Benz Citan все еще тесно связан с французским брендом и агрегатами нового Renault Kangoo, который дебютировал еще прошлой осенью. Фактически, мерседесовцы целый год переделывали “лицо” компактвэна и настраивали его мультимедийный комплекс, поскольку во всем остальном он является полным аналогом Kangoo.

Фото: Mercedes-Benz Citan Panel Van / Daimler

Mercedes-Benz раскрыл информацию о двух основных версиях Citan – грузовой Panel Van и пассажирской Tourer. Колесная база у обеих версий достигает 2716 мм, при общей длине чуть больше трех метров. Объем багажного отсека – 2,9 кубометра.

Mercedes-Benz Citan Tourer имеет пятиместный салон. В зависимости от уровня оснащения для Citan будут доступны: двухзонный климат-контроль, подогрев руля, парковочный ассистент, беспроводная зарядка для гаджетов.

Фото: Mercedes-Benz Citan Tourer / Daimler

Citan Panel Van будет доступен с 1,5-литровым дизельным мотором в трех вариантах форсирования – на 75, 95 и 116 л. с. Пассажирским версиям доступен выбор между 95-сильным дизелем и 1,3-литровым бензиновым турбомотором на 102 или 131 л. с. Трансмиссия – 6-скоростная “механика” или 7-скоростной “робот”.

Будущий Mercedes-Benz eCitan также будет использовать компоненты от Renault Kangoo E-Tech Electric. Немецкий производитель обещает фургону запас хода в 285 километров и зарядку с 10 до 80 процентов за 40 минут.

Mercedes-Benz Citan Panel Van и Citan Tourer поступят в продажу в середине сентября по цене от 23 800 евро для домашнего рынка.