"Какой угодно, но не тихий", говорит о новинке производитель. Да, скромность это не про него.

Mercedes-AMG GT 63 SE Performance – первый серийный гибрид от Mercedes-AMG с технологиями Формулы 1. Он совмещает 4-литровый битурбо двигатель V8 и электромотор. Общая производительность установки достигает 843 лошадиных сил (620 кВт) и более 1400 Нм крутящего момента.

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Встроенный тяговый аккумулятор позволяет гибридному GT 63 двигаться исключительно на электроэнергии. Правда, всего 12 километров. Подавляющее же большинство времени электрическая составляющая силовой установки работает на улучшение характеристик бензинового мотора. Также электрические компоненты улучшают показатели энергоэффективности: комбинированный расход топлива составляет 8,6 л/100 км, а выбросы CO2 мешают на 196 г/км.

Производитель утверждает, что первый серийный образец применения технологии E Performance сочетает превосходную производительность и непревзойденную эффективность динамики движения с максимальной эффективностью, благодаря своему силовому агрегату. “E Performance переносит ДНК AMG Driving Performance в электрифицированное будущее”, – говорит Mercedes-AMG.

Электромотор на задней оси обеспечивает мгновенную реакцию на педаль акселератора и быстрое наращивание крутящего момента, а улучшенное распределение веса создает новый, очень динамичный опыт вождения.

Фото: Mercedes-AMG GT 63 SE Performance / Daimler

Как и в Формула 1, аккумулятор специально разработан для быстрой подачи энергии и разрядки. Электрический диапазон 12 километров обеспечивает практический радиус действия, например, в городе или жилых районах.

Mercedes-AMG открывает новые каналы в общении с электрифицированным миром, вместе с послом бренда will.i.am. Всемирно известный музыкант и неоднократный обладатель премии “Грэмми” – главный герой маркетинговой кампании Everything But Quiet. Он не только внес свой вклад в создание концепции, но и написал эксклюзивную песню для презентационного видео, которое вы можете увидеть ниже.