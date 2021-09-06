Масштабная мультипремьера от немецкого концерна состоялась на международном автосалоне IAA Mobility в Мюнхене.

Mercedes-Benz демонстрирует всю ширину своего текущего и будущего портфеля электромобилей. Семь из десяти премьер – это исключительно электрические модели. Это ясно показывает, как электрификация набирает дальнейшие обороты. Семерку премьер делят между собой бренды Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach и Smart.

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Mercedes-Benz Concept EQG

Электрический “Геландеваген” EQG очень похож на своего донора ДВС, за исключением некоторых деталей. Большинство из этих деталей – это дополнительное освещение. Так, у внедорожника подсвечены молдинги на боковинах, логотип и контур панели на месте решетки радиатора, а на крыше – большая плоская стойка с тиснением “G” сверху и широким вспомогательным светодиодным освещением спереди и сзади. В наружных зеркалах также есть круглые ходовые огни, а на двери багажника висит прямоугольная “коробка” (дополнительный багажник), также подсвеченная по контуру, и очень похожа на фирменный блок зарядного терминала Mercedes. EQG также имеет большие 22-дюймовые колеса.

Фото: концепт Mercedes-Benz Concept EQG / Daimler

Производитель не обращал внимания на такие детали, как размер батареи и мощность, но показал, что EQG имеет четыре электродвигателя. Конструкция подвески схожа с независимой передней и задней сплошной осью, установленной на корпусе на раме. Аккумулятор размещен в раме. Производитель заявляет, что возможности на бездорожье у электрического внедорожника будут не хуже, чем у классического аналога.

Mercedes-Benz не обнародовал сроки появления серийной модели EQG. Если этот концепт настолько близок к серийной версии, как заявляет Mercedes, можно надеяться увидеть конвейерную версию за пару лет.

Mercedes-AMG EQS 53

Немецкий бренд раскрыл подробности о спортивном люксовом гибридном седане Mercedes-AMG GT 63 SE Performance в преддверии публичной премьеры в Мюнхене, а для стенда автошоу приберег еще более крутую вещь – Mercedes-AMG EQS 53.

Батарейный EQS 53 оснащен двумя электродвигателями, так же как обычные полноприводные EQS, но сами моторы другие. Они имеют различные обмотки, программное обеспечение и даже улучшенное охлаждение. У вала ротора, статоре и инверторе есть дополнительное охлаждение. Новинка также получила охладитель масла трансмиссии и аккумулятор на 400 вольт с режимами, которые могут варьироваться от максимального диапазона до максимальной производительности и делать это неоднократно.

Фото: Mercedes-AMG EQS 53 / Daimler

Аккумулятор EQS 53 имеет емкость 107,8 кВт-ч и поддержку быстрой зарядки постоянного тока 200 кВт, как и обычный EQS, но запас хода производитель не указывает. В стандартных режимах вождения EQS 53 генерирует мощность в 650 лошадиных сил и 950 Ньютон-метров крутящего момента. Но после нажатия кнопки Race Start, отдача двигателя ненадолго увеличивается до 750 лошадиных сил и 1006 Ньютон-метров крутящего момента. Это позволяет автомобилю разгоняться до первой сотни на спидометре за 3,4 секунды на пути к максимальной скорости в 250 км/час.

Mercedes-AMG EQS 53 также имеет ряд специфических настроек, таких как другая задняя рама, крепление двигателя и кронштейны управления. Пневматическая подвеска основана на системе, используемой на моделях AMG GT. Поворотные задние колеса также являются стандартным оснащением.

Стандартные шестипоршневые передние тормозные суппорты и однопоршневые задние можно заменить на карбон-керамические диски за доплату. Спортивные режимы вождения AMG отдают приоритет производительности над диапазоном, регулируют распределение мощности на задней оси и имеют уникальное озвучивание.

Цены и наличие AMG EQS 53 не объявлены, но новинка будет стоить дороже топового ныне EQS 580.

Mercedes-Maybach EQS Concept

Так, теперь в линейке Mercedes-EQ два автомобиля с буквой S-седан, заменяющий S-Class и внедорожник класса GLS. Хотя Mercedes-Maybach EQS Concept и содержит обозначение “концепт” в своем названии, он полностью готов к производству и в скором времени должен появиться на рынке, вместе с менее роскошной обычной версии Mercedes-Benz EQS.

Более блестящий, роскошный и дорогой внедорожник от Maybach также отличается двухклерной окраской кузова и 24-дюймовыми дисками.

Фото: Mercedes-Maybach EQS Concept / Daimler

Внутри, как и полагается автомобилю от Maybach, все кричит о роскоши, а главными в салоне будут люди на двух задних креслах. Декор включает "розовое золото", лучшую кожу и подсветку, цвет которой можно выбирать. Водителю и тому, кто будет сидеть спереди, достались огромный трехэкранный Hyperscreen и не менее роскошный декор, хотя комфорта немного меньше.

Mercedes не раскрывает всех подробностей о силовой установке Mercedes-Maybach EQS, но говорит, что пробег составит около 600 километров. Не исключено, что двигатели внедорожник позаимствует у седана EQS, причем версия с задним приводом даст 329 лошадиных сил, а двухмоторный с полным приводом – 516.

В начале 20223 года на рынок выйдет EQS от Mercedes-Benz, а чуть позже к нему присоединится и версия от Mercedes-Maybach.

Mercedes-Benz EQE

Электрический ответ Mercedes-Benz E-Class является более доступной альтернативой седану EQS, от которого получил свой дизайн. Младший электрический седан с передней частью без решетки и резкими фарами и световой полосой с “каплями” фонарей на корме не является масштабированной копией EQS, но и спутать их нетрудно.

Фото: Mercedes-Benz EQE / Daimler

Габариты EQE (длина/ширина/высота): 4946/1961/1512 миллиметров, при колесной базе в 3121 миллиметр. Он ненамного длиннее обычного E-Class, но имеет значительно большую колесную базу, что скажется на пространстве в салоне. Электрокар будут предлагать с 19-дюймовыми колесами, а за доплату можно будет получить 20-и 21-дюймовые.

Интерьер EQE также трудно отличить от внутреннего мира EQS, поскольку архитектура и техническое наполнение у них почти идентичны.

На момент запуска EQE будет доступен в версии EQE 350 с электрическим двигателем, установленным сзади, и литий-ионным аккумулятором на 90,6 киловатт-часов. Эта версия имеет отдачу в 288 лошадиных сил и 530 Ньютон-метров крутящего момента, которых достаточно для ускорения до первой сотни на спидометре за 5,6 секунды. Максимальная скорость электрического седана составляет 210 км/ч. Заявленный запас хода – 660 километров.

Дилеры Mercedes-Benz начнут получать EQE в 2022 году. Цены будут объявлены ближе к дате начала продажи седана, который станет конкурентом Audi E-Tron GT, BMW i4 и Tesla Model S.

Mercedes-Benz EQB

В Мюнхене компактный электрический кроссовер EQB отпраздновал публичный дебют. Подробности о модели немецкий производитель раскрыл еще в апреле этого года, но в версии для китайского рынка. Теперь публику знакомили с европейской моделью.

Фото: Mercedes-Benz EQB / Daimler

Хотя EQB меньше EQC и значительно меньше EQS, он предлагается с семиместным салоном. Габариты EQB (длина/ширина/высота): 4684/1834/1667 миллиметров, при колесной базе в 2829 миллиметров. Багажник кроссовера вмещает до 1710 литров клади, или позволяет разместить сиденье третьего ряда. Эти кресла опционально могут иметь регулировку подушки сиденья вперед/назад на 140 миллиметров.

Линейку EQB открывает версия 300 4MATIC с силовой установкой на 228 лошадиных сил, а дополняет 292-сильная версия EQB 350 4MATIC. Позже к ним присоединится более доступная версия с передним приводом, а также планируется вариант с увеличенным запасом хода.

В Украине появление нового EQB ожидается в первом полугодии 2022 года.

Mercedes-Benz EQT

Еще один электрический Семейный автомобиль на стенде Mercedes – минивэн EQT. Эту модель немецкий бренд представил онлайн еще в мае этого года, но до сих пор не имел возможности показать его вживую.

EQT имеет длину 4945 миллиметров, в ширину – 1863 и высоту 1826. Автомобиль оснащен сдвижными дверями с обеих сторон. Второй ряд сидений позволяет разместить три детских кресла, а два разделенных сиденья третьего ряда, при необходимости, можно полностью демонтировать. Всего в пассажирском исполнении минивэн EQT вмещает семерых.

Технические характеристики пассажирской версии EQT пока не названы, но тесная связь с Renault Kangoo E-Tech может означать некоторые заимствования от силовой установки французской модели. Последняя имеет батарею на 44 киловатт-часа и пробег в 265 километров на одном заряде. Впрочем, Mercedes-Benz может оснастить свой электрокар большим аккумулятором, чтобы соответствовать уровню премиум.

Младший “брат” EQV должен выйти на рынок в первой половине следующего года в формате коммерческого фургона, а пассажирская версия появится чуть позже.

Smart Concept #1

Последняя, но не по значению, премьера от Daimler в Мюнхене – электрический кроссовер бренда Smart. Габариты кроссовера в длину, ширину и высоту составляют 4290/1910/1698 миллиметров, при колесной базе в 2750 миллиметров. При этом компакт оснащается гигантскими для своих размеров 21-дюймовыми колесными дисками.

Производитель отмечает, что серийная версия будет иметь 5-местный салон и традиционные задние двери. Технические характеристики пока не раскрываются.

Фото: Smart Concept #1 / Smart

Разработанный компанией Daimler и построенный на платформе Geely (бренд Smart в равных долях принадлежит Daimler и Geely), концепт выполнен в стилистике электрокаров Mercedes-EQ. Особое сходство придают передние и задние фары.

Интерьер выглядит минималистично, что типично для концептов, а центральное место в нем занимает массивный 12,8-дюймовый сенсорный экран.

Компактному кроссоверу обещана поддержка технологий быстрой зарядки и беспроводных обновлений, а также значительный запас хода на одном заряде.

Ожидается, что готовый к производству электрический кроссовер поступит в продажу в следующем году.