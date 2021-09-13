Традиционная осенняя автомобильная выставка IAA после пандемии переехала из Франкфурта в Мюнхен. Причем полностью изменила концепцию. Теперь это не только мотор-шоу в выставочных павильонах (хотя оно тоже есть), а выставка мобильности – всех транспортных средств, преимущественно электрических, в своей естественной сфере пребывания.

Кроме выставки достижений автомобильного прогресса, которая была доступна в выставочном центре Messe Munich, интересные экспозиции развернулись прямо на центральных площадях Мюнхена. На фоне памятников архитектуры, которые видели еще транспорт в виде живой лошадиной силы и первых автомобилей Бенца, автопроизводители построили передовые экспозиции с огромными видеоэкранами, которые переносят нас в недалекое будущее.

Внутри павильонов – концепт-кары и серийные новинки, решения насчет городской мобильности, зарядные станции, демонстрация технологий. А между площадями, на специально отведенных улицах Blue Line, курсируют автономные шаттл-басы, мини-электромобили и автобусики, скутеры, электровелосипеды, самокаты и тому подобное. Иными словами, экологически чистый транспорт будущего.

Несколько автомобильных производителей вообще не размещали экспозиции в залах выставочного центра. Например, Audi, CUPRA, Kia и Porsche можно было увидеть только на центральных площадях города. У Mercedes-Benz, Ford, Bosch, Dacia были экспозиции и в центре, и на Messe. Посетители были на обеих локациях. А в центре города даже обычные прохожие активно интересовались новинками.

Несмотря на пандемию и новый формат, в этом году на IAA было немного чисто автомобильных участников. Это все немецкие производители и по одному-двух – из других стран. Стенды автоконцернов были интересными, но небольшими по площади. А больше всего на выставке было экспонатов "новой мобильности" – электрических мини-каров, одно- двухместных веломобилей, были даже летающие авто.

Мюнхен – родина BMW. Поэтому на первой автовыставке у себя дома BMW поразили дважды. Первая премьера – концепт I Vision Circular. Он не только сделан из переработанных материалов, но и легко разбирается на запчасти, которые тоже идут на переработку. Безотходное производство. А вторая премьера – новый электрокроссовер іХ. Он уже серийный, обещают 5 секунд до сотни и запас хода 630 км! Для него сделали невероятное 3-D шоу, а для технарей – показали в "разрезанном" виде.

В Mercedes-Benz было больше новинок, о них можно почитать здесь. Наверное, многие ждали электрический G-класс. Он ознаменовал необратимое направление бренда на электромобили, даже для настоящих внедорожников. Отступать некуда. Большинство новинок тоже электрические, хотя был и интересный бензиновый поворот для наших дорог – С-класс All Terrain. Отдельной экспозицией выставили концепт Аватар (AVTR) – с жабрами, которые словно дышат, сиденьями в форме кокона и проекцией меню автомобиля на ладонь человека.

Volkswagen показал свой вариант будущего электрического кроссовера за 20-25 тысяч евро. Кузов – пластиковый, крыша – из пленки (отстегивается с помощью застежки молнии), шины – из переработанной резины. Старт производства – через 4 года.

Концепт-кар Audi grandsphere concept демонстрирует, как Audi представляет будущее автомобилей премиум-класса. Судя по концепту, они будут электрическими, комфортными и с автономным управлением.

Испанский бренд CUPRA во время автошоу IAA Mobility распахнул двери для посетителей в самом центре Мюнхена. В старинном доме отныне будет находиться "Городской гараж Купра", а рядом посетители выставки увидели футуристическую экспозицию в стиле этого эмоционального бренда.

Руководство CUPRA обнародовало свой план стать полностью электрическим брендом до 2030 года. Для этого они показали первое серийное электроавто бренда CUPRA Born, электрическое авто для гонок CUPRA Tavascan и радикальную интерпретацию городского электромобиля CUPRA UrbanRebel.

Hyundai на выставке в Мюнхене сделал суперэкологический стенд с фонтаном, а внутри экспозиции стояли всего несколько авто. Самые интересные – роботакси на базе Ioniq 5 (пойдет в серию в 2023 году) и концептуальный Ioniq 6, который совсем не похож на предыдущие модели. Ну разве что сзади. У него вместо руля – джойстик, хотя, наверное, на момент выхода там будет полный автопилот...

Единственный француз в Мюнхене – Renault. Сегодня показал новый Megane в электрическом исполнении, который традиционно стал кроссовером, получил модные "спрятанные" ручки дверей и огромный экран в салоне. В качестве концепта показали электромобиль по мотивам Renault 5. А за пределами выставки, на водяной платформе, показывают Dacia Jogger – 7-местный универсал, который у нас будет продаваться под брендом Renault.

Пока известные автопроизводители колеблются относительно участия в выставке нового формата, китайцы тут как тут. Концерн Great Wall, известный у нас под маркой Haval, показал в Мюнхене сразу два бренда – новый электрический Ora и известный ранее премиальный Wey. Последний в Европе представил кроссоверы с названием Coffee – 1 и 2. У них действительно премиальная отделка на уровне топовых версий Большой тройки! А у электромобильчика Ora все проще, зато есть много модификаций и интересных цветов. Вот только это уже не первая экспансия китайцев в Европу, ни одна до сих пор не была успешной...

Как подсчитали организаторы, на IAA Mobility 2021 побывало около 400 000 участников из 95 стран мира. Такой интерес к автошоу подтвердил: новый формат оказался успешным и имеет право на жизнь для других автомобильных событий.