Концепт Grandsphere получил двухмоторный силовую установку на 721 л.с. и запас хода в 750 км.

GrandSphere – второй из трех "сферных" концептов Audi, который демонстрирует новое направление фирменного дизайна немецкой марки. Футуристический концепт является не только шоукаром – Audi обещает воплотить его в серийном автомобиле в 2025 году.

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Audi сообщает, что в основе GrandSphere лежит платформа PPE, разработанная Audi совместно с Porsche специально для электрокаров. Длина машины составляет 5,3 метра, колесная база – 3,19 метра, что больше, чем у нынешнего флагманского седана A8.

Фото: концепт Audi GrandSphere / Audi

В дизайне автомобиля вряд ли узнается Audi. Плавные стремительные линии, сходящиеся под острыми углами, нетипичными для современных моделей марки. Есть и еще несколько особенностей. В Grandsphere отсутствует центральная стойка, а задние двери открываются против хода движения, как в Rolls-Royce. Причем срабатывают двери автоматически, при приближении к автомобилю. Внутри – экологический минимализм. Даже руль прячется в режиме автоматического управления, чтобы создать более уютную атмосферу в салоне. Интересная деталь, подчеркивает экологичность концепта – пышное живое растение на центральной консоли.

GrandSphere предусматривает четвертый уровень автономности, что означает возможность полностью перевести управление на электронику. Автопилот пятого уровня предусматривает возможность полностью отказаться от органов управления.

Фото: салон электрокара с рулем и без руля / Audi

Силовая установка GrandSphere состоит из двух электромоторов, по одному на каждую ось. Совокупная производительность составляет 721 л.с., максимальный крутящий момент – 960 Нм. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает не более, чем четыре секунды. Запас хода на одной зарядке составляет 750 км, а восстановить запас до 75% можно всего за 25 минут, используя скоростной терминал.

В 2022 году к родстеру SkySphere и роскошному гранд-туреру GrandSphere присоединится третий прототип UrbanSphere – вероятно, прототип кроссовера. А живая премьера GrandSphere состоится на автосалоне в Мюнхене уже на этой неделе.