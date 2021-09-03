Концепт Grandsphere отримав двомоторну силову установку на 721 к.с. і запас ходу в 750 км.

GrandSphere – другий з трьох “сферних” концептів Audi, який демонструє новий напрямок фірмового дизайну німецької марки. Футуристичний концепт є не лише шоукаром – Audi обіцяє втілити його у серійному автомобілі в 2025 році.

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Audi повідомляє, що в основі GrandSphere лежить платформа PPE, розроблена Audi спільно з Porsche спеціально для електрокарів. Довжина машини становить 5,3 метра, колісна база – 3,19 метра, що більше, ніж у нинішнього флагманського седана A8.

Фото: концепт Audi GrandSphere / Audi

У дизайні автомобіля навряд чи впізнається Audi. Плавні стрімкі лінії, що сходяться під гострими кутами, є нетиповими для сучасних моделей марки. Є й ще кілька особливостей. У Grandsphere відсутня центральна стійка, а задні двері відкриваються проти ходу руху, як в Rolls-Royce. Причому спрацьовують двері автоматично, при наближенні до автомобіля. Усередині – екологічний мінімалізм. Навіть кермо ховається в режимі автоматичного управління, щоб створити більш затишну атмосферу в салоні. Цікава деталь, що підкреслює екологічність концепту, – пишна жива рослина на центральній консолі.

GrandSphere передбачає четвертий рівень автономності, що означає можливість повністю перекласти управління на електроніку. Автопілот п'ятого рівня передбачає можливість повністю відмовитись від органів управління.

Фото: салон електрокара з кермом та без керма / Audi

Силова установка GrandSphere складається з двох електромоторів, по одному на кожну вісь. Сукупна продуктивність складає 721 к.с., максимальний крутний момент – 960 Нм. Прискорення від 0 до 100 км/год займає трохи більшя, як чотири секунди. Запас ходу на одній зарядці становить 750 км, а відновити запас до 75% можна лише за 25 хвилин, використовуючи швидкісний термінал.

У 2022 році до родстера SkySphere та розкішного гранд-турера GrandSphere приєднається третій прототип UrbanSphere – ймовірно, прототип кросовера. А жива прем’єра GrandSphere відбудеться на автосалоні у Мюнхені вже цього тижня.