Концепт вміє трансформуватись, збільшуючи свою колісну базу. Це дозволяє йому бути одночасно родстером та гранд-турером.

Компанія Audi повністю розсекретила перший із трьох концептів із серії Sphere, які демонструють напрямок розвитку дизайну німецького бренду. Концепт Skysphere, зокрема, втілює бачення розкішного спортивного автомобіля.

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І зовні, й усередині Audi Skysphere – трансформер. Видовжений капот електрокара (пропорції машини народжені під враженням від Horch 853 1937 року) може витягуватись ще більше, а всередині трансформується кокпіт – кермо ховається під передню панель. У формі гранд-турера дводверка має додаткові 250 міліметрів у колісній базі, досягаючи загальної довжини у 5,19 метра. Важить машина близько 1,8 тонни.

Фото: концепт електричного родстера Audi Skysphere / Audi

У рух концепт приводить електромотор, встановлений на задній осі. Він має потужність у 465 кіловат (632 к.с.) і крутний момент у 750 Нм. Мотор живиться від акумулятора на 80 кіловат-годин, повного заряду якого вистачить приблизно на 500 км шляху у спокійному режимі руху. Силова установка дозволяє спортивному електрокару прискорюватись до 100 км/год за 4 секунди.



Концепт Audi Skysphere отримав оригінальні 23-дюймові колісні диски з аеродинамічним дизайном, адаптивну пневматичну підвіску з можливістю зменшення дорожнього просвіту на 10 мм, електронне кермо та поворотні задні колеса.

Інтер'єр Audi Skysphere поєднує класичний стиль ар-деко з “безшовною цифровою екосистемою”. Оскільки концепт передбачає автономність 4 рівня, у режимі гранд-турера кермо і педалі ховаються, збільшуючи простір в салоні та дозволяючи подорожувати з комфортом.

Пізніше до Audi Skysphere приєднаються ще два візіонерських прототипи – Grand Sphere та Urban Sphere.