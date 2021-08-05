Навряд чи назва моделі має власне значення, а от ім'я самого бренду є досить красномовним: Mean Metal – це буквально "злий метал". І вигляд першого автомобіля новоявленого бренду цілком виправдовує таку назву.

Характеристики електричного гіперкара дозволяють порівнювати його з майбутнім Tesla Roadster. 1000 кінських сил, прискорення до 100 км/год за 2,2 секунди, 523 кілометри пробігу на одному заряді, 322 км/год максимальної швидкості. Таким обіцяє бути Mean Metal Azani.

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Чи потрібен світу ще один електричний гіперкар від чергового стартапу? Індійська компанія Mean Metal Motors (або MMM) вважає, що так. І демонструє прототип, який обіцяє представити у фізичній моделі взимку 2022 року.

У 2015 році MMM вперше заявила про себе з концептом електричного суперкара M-Zero, прем’єра якого планувалась на 2018 рік. Але далі візуалізації справа так і не зайшла.



Однак це не завадило потрійному M “повернутись зі ще брутальнішим та потужнішим M-zero”. Тепер Mean Metal говорить про 1000-сильну силову установку і називає машину з новим дизайном вже гіперкаром, а не суперкаром. Презентує Azani офіційний сайт виробника, з інтерфейсом, що дуже нагадує сайт Tesla. Втім, і сам індійський гіперкар досить схожий на Tesla Roadster, лиш має гостріші грані та логотип у вигляді літери “М”, стилізованої під голову кобри.

Окрім цифр основних характеристик, Mean Metal Motors зазначає, що Azani має алюмінієвий кузов на шасі, яке можна використовувати для різних моделей. Компанія також використовує модульні компоненти для гіперкара, завдяки яким буде зменшено залежність від сторонніх постачальників на 25%.

І хоча ціни на Azani не називаються, сайт компанії повідомляє, що MMM вже готова приймати попередні замовлення. І тут мимоволі спадає на думку історія однойменної фінансової піраміди Сергія Мавроді.

Фото: MMM Azani / Mean Metal Motors