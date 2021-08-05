Вряд ли название модели имеет собственное значение, а вот имя самого бренда является достаточно красноречивым: Mean Metal – это буквально "злой металл". И вид первого автомобиля новоявленного бренда вполне оправдывает такое название.

Характеристики электрического гиперкара позволяют сравнивать его с будущим Tesla Roadster. 1000 лошадиных сил, ускорение до 100 км/ч за 2,2 секунды, 523 километра пробега на одном заряде, 322 км/ч максимальной скорости. Таким обещает быть Mean Metal Azani.

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Нужен ли миру еще один электрический гиперкар от очередного стартапа? Индийская компания Mean Metal Motors (или MMM) считает, что да. И демонстрирует прототип, который обещает представить в физической модели зимой 2022 года.

В 2015 году MMM впервые заявила о себе с концептом электрического суперкара M-Zero, премьера которого планировалась на 2018 год. Но дальше визуализации дело так и не зашло.

Однако это не помешало тройному M “вернуться с еще более грубым и мощным M-zero”. Теперь Mean Metal говорит о 1000-сильной силовой установке и называет машину уже гиперкаром, а не суперкаром. Презентует Azani официальный сайт производителя, с интерфейсом, очень напоминающим сайт Tesla. Впрочем, и сам индийский гиперкар довольно похож на Tesla Roadster, лишь имеет более острые грани и логотип в виде буквы “М”, стилизованной под голову кобры.

Кроме цифр основных характеристик, Mean Metal Motors отмечает, что Azani имеет алюминиевый кузов на шасси, которое можно использовать для различных моделей. Компания также использует модульные компоненты для гиперкара, благодаря которым будет снижена зависимость от сторонних поставщиков на 25%.

И хотя цены на Azani не называются, сайт компании сообщает, что MMM уже готова принимать предзаказы. И тут невольно приходит на ум история одноименной финансовой пирамиды Сергея Мавроди.

Фото: MMM Azani / Mean Metal Motors