Главная особенность гиперкара – "гибридные" твердотельные батареи.

Fulminea станет первым продуктом молодой миланской компании Automobili Estrema, созданной Джанфранко Пиццуто, бывшим акционером и дистрибьютором Fisker в Европе.

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Estrema Fulminea (название модели означает “молния”, а компания именуется “экстремальной”) выделяется среди остальных электрических гиперкаров своим тяговым аккумулятором: новоявленный производитель утверждает, что Fulminea станет первым дорожным гиперкаром, оснащенным “гибридной” батареей, которая объединяет твердотельные элементы с ультраконденсаторами.

Два разных типа элементов питания не буквально “объединены”, а скорее упакованы в два разных корпуса, изготовленных из карбона, причем ультраконденсаторный блок установлен рядом с передней осью, в то время как более крупный литий-ионный блок расположен за кабиной и впереди задней оси. Твердотельные элементы производятся компанией Avesta Battery Energy Engineering.

По данным компании, аккумуляторная батарея мощностью 100 кВт-ч имеет “беспрецедентную” плотность энергии в 450 Вт-ч/кг. Для сравнения, блок Tesla Model 3 с элементами “2170” предлагает плотность энергии около 260 Вт-ч/кг. Estrema также сообщает, что аккумуляторы в Fulminea весят менее 300 кг, а общая масса автомобиля составляет лишь 1507 кило.

Силовая установка Estrema Fulminea состоит из четырех электродвигателей с суммарной пиковой мощностью 2040 л. с., что позволяет Fulminea разгоняться от 0 до 320 км/ч менее чем за 10 секунд. Заявленный пробег гиперкара на одном заряде комбинированных аккумуляторов составляет 520 км в цикле WLTP.

Официальная презентация Estrema Fulminea запланирована на 13 мая в Туринском автомобильном музее. Производитель обещает поставить первый автомобиль покупателю во второй половине 2023 года.

Фото: электрический гиперкар Estrema Fulminea / Carscoops