Головна особливість гіперкара – "гібридні" твердотільні батареї.

Fulminea стане першим продуктом молодої міланської компанії Automobili Estrema, створеної Джанфранко Піццуто, колишнім акціонером і дистриб'ютором Fisker в Європі.

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Estrema Fulminea (назва моделі означає “блискавка”, а компанія іменується “екстремальною”) вирізняється серед решти електричних гіперкарів своїм тяговим акумулятором: новоявлений виробник стверджує, що Fulminea стане першим дорожнім гіперкаром, оснащеним “гібридною” батареєю, яка поєднує твердотільні елементи з ультраконденсаторами.

Два різні типи елементів живлення не буквально “поєднані”, а скоріше упаковані у два різні корпуси, виготовлені з карбону, причому ультраконденсаторний блок встановлений біля передньої осі, тоді як більший твердотільний літій-іонний блок розташований за кабіною і попереду задньої осі. Твердотільні елементи виробляються компанією Avesta Battery Energy Engineering.

За даними компанії, акумуляторна батарея потужністю 100 кВт-год має “безпрецедентну” щільність енергії у 450 Вт-год/кг. Для порівняння, блок Tesla Model 3 з елементами “2170” пропонує щільність енергії близько 260 Вт-год/кг. Estrema також повідомляє, що акумулятори у Fulminea важать менше 300 кг, а загальна маса автомобіля становить лише 1507 кіло.

Силова установка Estrema Fulminea складається з чотирьох електродвигунів із сумарною піковою потужністю 2040 к. с., що дозволяє Fulminea розганятися від 0 до 320 км/год менш ніж за 10 секунд. Заявлений пробіг гіперкара на одному заряді комбінованих акумуляторів становить 520 км у циклі WLTP.

Офіційна презентація Estrema Fulminea запланована на 13 травня у Туринському автомобільному музеї. Виробник обіцяє поставити перший автомобіль покупцю у другій половині 2023 року.

Фото: електричний гіперкар Estrema Fulminea / Carscoops