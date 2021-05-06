Це покращене в кожному аспекті купе 812 Superfast.

Суперкар Ferrari 812 Competizione дебютував одразу у двох формах – купе та родстер. Це найпотужніший цивільний Ferrari з чистим ДВЗ, більше кінських сил мають лише гібриди LaFerrari і SF90.

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Аеродинаміку суперкара переробили для збільшення максимальної притискної сили і поліпшеного охолодження гальм. Крім того, на Ferrari 812 Competizione дебютували останні версії повнокерованого шасі Virtual Short Wheelbase 3.0 і системи контролю бічних ковзань Side Slip Control 7.0. Італійці повідомляють, що коло на треку Фіорано новий суперкар проїжджає за 1 хвилину і 20 секунд.

Ось що робить Ferrari 812 Competizione кращим за 812 Superfast:

6,5-літровий V12 має віддачу у 830 кінських сил, замість 800;

суха маса машини знизилася з 1525 до 1487 кілограмів;

прискорення 0–100 км/год займає 2,85 секунди, замість 2,9.

При цьому максимальний крутний момент зменшився з 718 до 692 ньютон-метрів, а максимальна швидкість залишилась незмінною і перевищує 340 кілометрів на годину.

Одночасно з купе дебютував родстер Ferrari 812 Competizione A, однак його характеристики виробник приберіг для другого раунду інформаційного виходу. Також поки немає інформації про запланований тираж і ціну, хоча можна припустити, що перша цифра буде невеликою, а друга – грандіозною.

Фото: Ferrari 812 Competizione та 812 Competizione A / Ferrari