Чоловік не поставив машину на "ручник" і дорого заплатив за свою помилку. Щонайменше 278 тисяч євро.

Фотографія, поширена італійським виданням Formula Passion, говорить більше за тисячу слів – власник новенького Ferrari 812 Superfast сидить на даху машини, що тоне в озері.

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Інцидент трапився на початку цього тижня на дорозі поблизу міста Сірміоне в Італії. Неназваний власник суперкара з’їхав з проїжджої частини та зупинився на з’їзді до озера Гарда. Чоловік поставив свій Ferrari на нейтральну передачу і вийшов. Перш ніж він зрозумів, що відбувається, машина повільно почала котитися до води, і власник абсолютно нічого не міг зробити, щоб зупинити її.

Не те щоб він не намагався, але зупинити важкий предмет від кочення під силу хіба що супермену. Врешті власник опинився там, де ми його бачимо на фото – на даху своєї машини з дуже сумним виразом обличчя.

Поки не ясно, яких пошкоджень зазнав 812 Superfast, внаслідок незапланованого купання. Також невідомо, скільки часу він провів у воді, але першоджерело зазначає, що водій не постраждав. І це, мабуть, єдина добра частина цієї історії.

Ferrari 812 Superfast – справжній звір з 6,5-літровим атмосферним мотором V12 на 788 сил, що розвиває швидкість у 100 кілометрів на годину за 2,9 секунди і розганяється до максимальних 340 кілометрів на годину. А коштує суперкар щонайменше 278 тисяч євро.