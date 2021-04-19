Найвідоміша і найпопулярніша жінка авто-влогер у світі придбала свій перший гіперкар. Вона також стане першою людиною у світі, яка отримає S1 від Ares Design.

Хто важко працює на свій ютуб-канал, може за чотири роки заробити собі на гіперкар, як це злобила “Суперкар Блонді”. Майже шість мільйонів її підписчиків і мільярди сукупних переглядів відео на її каналі дозволили їй купити дорогий і рідкісний італійський гіперкар Ares S1.

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Ares Design, як пояснює Supercar Blondie у своєму останньому відео, є кузовним та кастом ательє з Модени, Італія. Компанія також створила гіперкар S1, який буде випущений обмеженою серією з 24 машин. Силовий агрегат для нього – атмосферний V8 – запозичений у Chevrolet Corvette C8.

Силова установка Ares S1 генерує потужність у 705 кінських сил, з якими він розганяється до 100 кілометрів на годину за 2,7 секунди. Суперкар Блонді каже, що це автомобіль її мрії, оскільки він поєднує зовнішній вигляд та характеристики суперкара з практичністю володіння Corvette. Іншими словами, обслуговування та ремонт цього гіперкара можливі у будь-якого дилера Corvette.

Ще один плюс для Суперкар білявки – ціна. Вона каже, що заплатить лише близько 650 тисяч доларів, що хоча й чималі гроші, але значно менші за 2 мільйони доларів, які коштує машина для решти замовників.

“Я буду першою людиною у світі, якій доставлять цю машину, а її тираж буде обмежений 24 одиницями”, – каже влогерка з видимими емоціями. Слід зауважити, що італійська фірма також збере ще 24 автомобілі у кузові родстер, тож загалом буде 48 Ares S1.

Ares Design має намір зробити кожен блок лімітованої серії справді особливим, тому замовники будуть залучені до кожного кроку 10-місячного процесу. Суперкар Блонді заявила, що розміщуватиме відео про свої поїздки до Модени, а також прислухається до побажань глядачів, щодо кольорової гами для екстер'єру та інтер'єру.