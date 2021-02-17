Він став першою великосерійною моделлю британського бренду, який до цього випробовував свої сили на 375 примірниках McLaren P1.

Леді та джентльмени, перший “народний” гібрид від McLaren готовий прикрасити собою ваш гараж і потішити вас динамікою на дорозі.

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Гібридні McLaren P1 і Speedtail позиціонувались, як вершина модельного ряду і коштували шалених грошей, через обмежений тираж. McLaren Artura, з іншого боку – масова модель, яка прийшла на заміну 570S.

Artura оснащений 3-літровим V6 з розвалом 120 градусів, замість традиційних V8. ДВЗ посилений парою турбін та електромотором, вбудованим у восьмишвидкісну роботизовану коробку передач. Бензиновий двигун видає 585 кінських сил потужності, а електромотор додає ще 95, що в сумі дає 680 сил і 720 ньютон-метрів крутного моменту.

Комбінований агрегат дозволяє виконувати спринт до 100 кілометрів на годину за 3 секунди, а другу сотню набирати за 8,3 секунди, на шляху до максималки у 330 кілометрів на годину.

Фото: McLaren Artura / McLaren

У Artura немає змішаного гальмування рекуперацією і тертям, оскільки розробникик прагнули отрмиати “чистий” відгук педалі гальма. А заощаджувати бензин і берегти довкілля допомагають різні режими роботи трансмісії та силовогго агрегату. Режим Comfort передбачає рух на електротязі на швидкостях нижче 50 кілометрів на годину, тоді як режими Sport і Track налаштовані на максимальну продуктивність.

Карбоновий монокок, алюмінієвий кузов, адаптивні амортизатори, ретельно прорахована аеродинаміка – з таким набором масу двомісного автомобіля вдалось утримати в межах 15 сотень кіло. 1498 кілограмів, якщо точно.

Місце водія в Artura виглядає мінімалістично, завдяки згрупованим довкола 8-дюймового тачскріна фізичним кнопкам. Система завантажується ще на підході до машини, завдяки електронному ключу в кишені власника. Цікаво, що серед фізичних кнопок є вимкнення ESP, а управління клімат-контролем здійснюється з сенсорного екрану.

Це перший McLaren з допоміжними функціями, які роблять тривалі поїздки менш обтяжливими: адаптивний круїз-контроль, розпізнавання дорожніх знаків і попередження про виїзд зі смуги руху, автономне екстрене гальмування. Також суперкар забезпечили адаптивними світлодіодними фарами. А у кожному колесі встановлено датчик Cyber Tyre, який повідомляє автомобілю температуру, тиск у шинах Pirelli P Zero, а автомобіль калібрує свій ESP, відповідно до погодних умов, типу дорожнього покриття та поточного стану самих коліс.

McLaren Artura вже доступний для замовлення (залежно від ринку) і доступний у чотирьох виконаннях. Ціни у Великобританії починаються з 185 500 фунтів – це близько 7 171 000 гривень.