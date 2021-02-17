Он стал первой крупносерийной моделью британского бренда, который до этого испытывал свои силы на 375 экземплярах McLaren P1.

Леди и джентльмены, первый “народный” гибрид от McLaren готов украсить собой ваш гараж и утешить вас динамикой на дороге.

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Гибридные McLaren P1 и Speedtail позиционировались, как вершина модельного ряда и стоили бешеных денег, из-за ограниченного тиража. McLaren Artura, с другой стороны – массовая модель, которая пришла на замену 570S.

Artura оснащен 3-литровым V6 с развалом 120 градусов, вместо традиционных V8. ДВС усилен парой турбин и электромотором, встроенным в восьмискоростную роботизированную коробку передач. Бензиновый двигатель выдает 585 лошадиных сил мощности, а электромотор добавляет еще 95, что в сумме дает 680 сил и 720 ньютон-метров крутящего момента.

Комбинированный агрегат позволяет выполнять спринт до 100 километров в час за 3 секунды, а вторую сотню набирать за 8,3 секунды, на пути к максималки в 330 километров в час.

Фото: McLaren Artura / McLaren

В Artura нет смешанного торможения рекуперацией и трением, поскольку разработчики стремились получить “чистый” отзыв педали тормоза. А экономить бензин и беречь окружающую среду помогают различные режимы работы трансмиссии и силового агрегата. Режим Comfort предполагает движение на электротяге на скоростях ниже 50 километров в час, тогда как режимы Sport и Track настроены на максимальную производительность.

Карбоновый монокок, алюминиевый кузов, адаптивные амортизаторы, тщательно просчитанная аэродинамика – с таким набором массу двухместного автомобиля удалось удержать в пределах 15 сотен кило. 1498 килограммов, если точно.

Место водителя в Artura выглядит минималистично, благодаря сгруппированным вокруг 8-дюймового тачскрина физическим кнопкам. Система загружается еще на подходе к машине, благодаря электронному ключу в кармане владельца. Интересно, что среди физических кнопок есть отключение ESP, а управление климат-контролем осуществляется с сенсорного экрана.

Это первый McLaren со вспомогательными функциями, которые делают длительные поездки менее обременительными: адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и предупреждение о выезде из полосы движения, автономное экстренное торможение. Также суперкар снабдили адаптивными светодиодными фарами. А в каждом колесе установлен датчик Cyber Tyre, который сообщает автомобилю температуру, давление в шинах Pirelli P Zero, а автомобиль калибрует свой ESP, в соответствии с погодными условиями, типа дорожного покрытия и текущего состояния самих колес.

McLaren Artura уже доступен для заказа (в зависимости от рынка) и доступен в четырех исполнениях. Цены в Великобритании начинаются с 185 500 фунтов – это около 7 171 000 гривен.