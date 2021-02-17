GT3 поколения 992 имеет агрессивный вид с серьезными изменениями подвески и массивным крылом, а в моторном отсеке прячет 4-литровый атмосферник.

“Время бесценно”, – говорит рекламный слоган Porsche, но 911 GT3 имеет цену: от 6,3 миллиона гривен. Спорткар доступен к заказу уже с этого месяца, а поставки запланированы на осень 2021 года.

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Новый 911 GT3, разработанный вместе с Porsche Motorsport, получил знаковые технологии по автоспорту: переднюю ось с независимой двухрычажной подвеской, мощную аэродинамику S-образного заднего крыла и диффузор, впервые представленный на 911 RSR. Мощность в 510 лошадиных сил обеспечивается 4-литровым шестицилиндровым оппозитником.

911 GT3 выгодно выделяется среди остальных спорткаров. С максимальной скоростью в 320 километров в час, автомобиль даже быстрее предыдущего 911 GT3 RS и ускоряется от 0 до 100 километров в час за 3,4 секунды.

Исключительная управляемость – благодаря 6-ступенчатой трансмиссии, а сложная аэродинамика достигается благодаря опыту от автогонок. В рабочем положении, антикрыло с ручной регулировкой и диффузор повышают аэродинамическое давление на высоких скоростях в поворотах. Эти настройки предназначены для заездов на треке, так как именно там 911 GT3 способен продемонстрировать весь свой потенциал.

Новый 911 GT3 уже успел отметиться рекордом на Северном круге Нюрбургринга, где стал первой серийной моделью с атмосферным двигателем, которая преодолела отметку в 7 минут. Водителю команды Ларсу Керну понадобилось всего 6:59.927 минут для преодоления 20,8-километрового круга.

Фото: Porsche 911 GT3 2022 модельного года / Porsche

Версия GT3 имеет более широкий кузов и более крупные колеса, но вес нового GT3 остался на уровне предшественника. С механической трансмиссией он весит 1418 кило, а с коробкой передач PDK – 1435. Баланс веса обеспечивают передний капот из армированного углеродным волокном пластика, легкие стеклянные окна, оптимизированные тормозные диски, кованые легкосплавные колеса и крышка отсека задних сидений. Облегченная спортивная выхлопная система уменьшает вес еще на 10 килограммов. А выхлопные клапаны с электрической регулировкой гарантируют чрезвычайно эмоциональный звук и обеспечивают соответствие стандартам выбросов Euro 6d ISC FCM (EU6 AP).

Кокпит 911 GT3 соответствует современному стилю спорткаров Porsche и, несмотря на трекову ориентированность, не лишен комфорта и дополнительных возможностей. Так, владельцам доступна функция мониторинга показателей на экране водителя. Одним нажатием кнопки он уменьшает цифровые дисплеи слева и справа от центрального тахометра и демонстрирует такие показатели как: индикатор давления в шинах, давление моторного масла, температуру масла, уровень топлива и температуру воды. На треке для гонок именно эти показатели являются незаменимыми. Особенным является и световой индикатор переключения передач – вещь из автогонок.

Porsche GT3 доступен с индивидуальным оборудованием в исполнении Porsche Exclusive Manufaktur. Фирменная линейка предлагает, например, легкую карбоновую крышу и внешние зеркала из того же материала, затемненные передние фары Exclusive design со светодиодной матрицей и такие же задние.

Эксклюзивный хронограф от Porsche Design, такой же оригинальный, как и сам 911 GT3, будет доступен только для владельцев автомобиля. Хронограф произведен из прочного легкосплавного титана. Он оснащен индивидуальным ротором, напоминающим колеса 911 GT3. Цветное кольцо циферблата можно выбрать в цвете кузова 911 GT3. Таким образом, стиль хронографа полностью соответствует стилю 911 GT3.