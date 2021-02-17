GT3 покоління 992 має агресивний вигляд із серйозними змінами підвіски та масивним крилом, а в моторному відсіку ховає 4-літровий атмосферник.

“Час безцінний”, – говорить рекламний слоган Porsche, але 911 GT3 має ціну: від 6,3 мільйона гривень. Спорткар доступний до замовлення вже з цього місяця, а поставки заплановані на осінь 2021 року.

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Новий 911 GT3, розроблений разом із Porsche Motorsport, отримав знакові технології з автоспорту: передню вісь із незалежною двоважільною підвіскою, потужну аеродинаміку S-подібного заднього крила та дифузор, вперше представлений на 911 RSR. Потужність у 510 кінських сил забезпечується 4-літровомим шестициліндровим опозитником.

911 GT3 вигідно виділяється з-поміж решти спорткарів. З максимальною швидкістю у 320 кілометрів на годину, автомобіль навіть швидший за попередній 911 GT3 RS і прискорюється від 0 до 100 кілометрів на годину за 3,4 секунди.

Виняткова керованість – завдяки 6-ступінчастій трансмісії, а складна аеродинаміка досягається завдяки досвіду від автоперегонів. У робочому положенні, антикрило з ручним регулюванням та дифузор підвищують аеродинамічний тиск на високих швидкостях у поворотах. Ці налаштування призначені для заїздів на треку, адже саме там 911 GT3 здатен продемонструвати увесь свій потенціал.

Новий 911 GT3 вже встиг відмітитись рекордом на Північному колі Нюрбургринга, де став першою серійною моделлю з атмосферним двигуном, яка здолала відмітку у 7 хвилин. Водію команди Ларсу Керну знадобилося лише 6:59.927 хвилин для подолання 20,8-кілометрового кола.

Фото: Porsche 911 GT3 2022 модельного року / Porsche

Версія GT3 має ширший кузов і більші колеса, але вага нового GT3 залишилася на рівні попередника. З механічною трансмісією він важить 1418 кіло, а з коробкою передач PDK – 1435. Баланс ваги забезпечують передній капот з армованого вуглецевим волокном пластику, легкі скляні вікна, оптимізовані гальмівні диски, ковані легкосплавні колеса та кришка відсіку задніх сидінь. Полегшена спортивна вихлопна система зменшує вагу ще на 10 кілограмів. А вихлопні клапани з електричним регулюванням гарантують надзвичайно емоційний звук та забезпечують відповідність стандартам викидів Euro 6d ISC FCM (EU6 AP).

Кокпіт 911 GT3 відповідає сучасному стилю спорткарів Porsche і, незважаючи на трекову орієнтованість, не позбавлений комфорту та додаткових можливостей. Так, власникам доступна функція моніторингу показників на екрані водія. Одним натисканням кнопки він зменшує цифрові дисплеї ліворуч і праворуч від центрального тахометра та демонструє такі показники як: індикатор тиску в шинах, тиск моторної оливи, температуру оливи, рівень пального та температуру води. На треку для перегонів саме ці показники є незамінними. Особливим є і світловий індикатор перемикання передач – річ з автоперегонів.

Porsche GT3 доступний з індивідуальним обладнанням у виконанні Porsche Exclusive Manufaktur. Фірмова лінійка пропонує, наприклад, легкий карбоновий дахом та зовнішні дзеркала з того ж матеріалу, затемнені передні фари Exclusive design зі світлодіодною матрицею та такі ж задні.

Ексклюзивний хронограф від Porsche Design, такий же оригінальний, як і сам 911 GT3, буде доступний лише для власників автомобіля. Хронограф вироблено з міцного легкосплавного титану. Він оснащений індивідуальним ротором, що нагадує колеса 911 GT3. Кольорове кільце циферблата можна обрати у кольорі кузова 911 GT3. Таким чином, стиль хронографа повністю відповідає стилю 911 GT3.