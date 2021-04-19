Самая известная и популярная женщина авто-влогер в мире приобрела свой первый гиперкар. Она также станет первым человеком в мире, который получит S1 от Ares Design.

Кто тяжело работает на свой ютуб-канал, может за четыре года заработать себе на гиперкар, как это сделала “Суперкар Блонди”. Почти шесть миллионов ее подписчиков и миллиарды совокупных просмотров видео на ее канале позволили ей купить дорогой и редкий итальянский гиперкар Ares S1.

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Ares Design, как объясняет Supercar Blondie в своем последнем видео, является кузовным и кастом ателье из Модены, Италия. Компания также создала гиперкар S1, который будет выпущен ограниченной серией из 24 машин. Силовой агрегат для него – атмосферный V8 – позаимствован у Chevrolet Corvette C8.

Силовая установка Ares S1 генерирует мощность в 705 лошадиных сил, с которыми он разгоняется до 100 километров в час за 2,7 секунды. Суперкар Блонди говорит, что это автомобиль ее мечты, так как он сочетает внешний вид и характеристики суперкара с практичностью владения Corvette. Другими словами, обслуживание и ремонт этого гиперкара возможны у любого дилера Corvette.

Еще один плюс для Суперкар блондинки – цена. Она говорит, что заплатит лишь около 650 тысяч долларов, что хотя и немалые деньги, но значительно меньше 2 миллионов долларов, которые стоит машина для остальных заказчиков.

“Я буду первым человеком в мире, которому доставят эту машину, а ее тираж будет ограничен 24 единицами”, – говорит влогерша с видимыми эмоциями. Следует заметить, что итальянская фирма также соберет еще 24 автомобиля в кузове родстер, поэтому в целом будет 48 Ares S1.

Ares Design намерена сделать каждый блок лимитированной серии действительно особенным, поэтому клиенты будут участвовать в каждом шаге 10-месячного процесса. Суперкар Блонди заявила, что будет размещать видео о своих поездках в Модену, а также прислушается к пожеланиям зрителей относительно цветовой гаммы для экстерьера и интерьера.