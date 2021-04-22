Мужчина не поставил машину на "ручник" и дорого заплатил за свою ошибку. По меньшей мере 278 тысяч евро.

Фотография, распространенная итальянским изданием Formula Passion, говорит больше тысячи слов – владелец новенького Ferrari 812 Superfast сидит на крыше машины, которая тонет в озере.

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Инцидент произошел в начале этой недели на дороге возле города Сирмионе в Италии. Неназванный владелец суперкара съехал с проезжей части и остановился на съезде к озеру Гарда. Мужчина поставил свою Ferrari на нейтральную передачу и вышел. Прежде чем он понял, что происходит, машина медленно начала катиться к воде, и владелец абсолютно ничего не мог сделать, чтобы остановить ее.

Не то чтобы он не пытался, но остановить тяжелый предмет от скатывания под силу разве что Супермену. В конце концов владелец оказался там, где мы его видим на фото – на крыше своей машины с очень грустным выражением лица.

Пока не ясно, каким повреждениям подвергся 812 Superfast, в результате незапланированного купания. Также неизвестно, сколько времени он провел в воде, но первоисточник отмечает, что водитель не пострадал. И это, пожалуй, единственная хорошая часть этой истории.

Ferrari 812 Superfast – настоящий зверь с 6,5-литровым атмосферным мотором V12 на 788 сил, развивающий скорость в 100 километров в час за 2,9 секунды и разгоняется до максимальных 340 километров в час. А стоит суперкар не менее 278 тысяч евро.