Это улучшенное в каждом аспекте купе 812 Superfast.

Суперкар Ferrari 812 Competizione дебютировал сразу в двух формах – купе и родстер. Это самый мощный гражданский Ferrari с чистым ДВС, больше лошадиных сил имеют только гибриды LaFerrari и SF90.

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Аэродинамику суперкара переделали для увеличения максимальной прижимной силы и улучшенного охлаждения тормозов. Кроме того, на Ferrari 812 Competizione дебютировали последние версии полноуправляемого шасси Virtual Short Wheelbase 3.0 и системы контроля боковых скольжений Side Slip Control 7.0. Итальянцы сообщают, что круг на треке Фиорано новый суперкар проезжает за 1 минуту и ​​20 секунд.

Вот что делает Ferrari 812 Competizione лучше 812 Superfast:

6,5-литровый V12 имеет отдачу в 830 лошадиных сил, вместо 800;

сухая масса машины снизилась с 1525 до 1487 килограммов;

ускорение 0-100 км/ч занимает 2,85 секунды, вместо 2,9.

При этом максимальный крутящий момент уменьшился с 718 до 692 ньютон-метров, а максимальная скорость осталась неизменной и превышает 340 километров в час.

Одновременно с купе дебютировал родстер Ferrari 812 Competizione A, однако его характеристики производитель приберег для второго раунда информационного выхода. Также пока нет информации о запланированном тираже и цене, хотя можно предположить, что первая цифра будет небольшой, а вторая – грандиозной.

Фото: Ferrari 812 Competizione и 812 Competizione A / Ferrari