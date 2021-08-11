Концепт умеет трансформироваться, увеличивая свою колесную базу. Это позволяет ему быть родстером и гранд-турером одновременно.

Компания Audi полностью рассекретила первый из трех концептов из серии Sphere, которые демонстрируют направление развития дизайна немецкого бренда. Концепт Skysphere, в частности, воплощает видение роскошного спортивного автомобиля.

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И снаружи, и внутри Audi Skysphere – трансформер. Удлиненный капот электрокара (пропорции машины рождены под впечатлением от Horch 853 1937 года) может вытягиваться еще больше, а внутри трансформирующийся кокпит – руль прячется под переднюю панель. В форме гранд-турера двухдверка имеет дополнительные 250 миллиметров в колесной базе, достигая общей длины в 5,19 метра. Весит машина около 1,8 тонны.

Фото: концепт электрического родстера Audi Skysphere / Audi

В движение концепт приводит электромотор, установленный на задней оси. Он имеет мощность в 465 киловатт (632 л.с.) и крутящий момент в 750 Нм. Мотор питается от аккумулятора на 80 киловатт-часов, полного заряда которого хватит примерно на 500 км пути в спокойном режиме движения. Силовая установка позволяет спортивному электрокару ускоряться до 100 км/ч за 4 секунды.

Концепт Audi Skysphere получил оригинальные 23-дюймовые колесные диски с аэродинамическим дизайном, адаптивную пневматическую подвеску с возможностью уменьшения дорожного просвета на 10 мм, электронный руль и поворотные задние колеса.

Интерьер Audi Skysphere сочетает классический стиль ар-деко с "бесшовной цифровой экосистемой". Поскольку концепт предполагает автономность 4 уровня, в режиме гранд-турера руль и педали прячутся, увеличивая пространство в салоне и позволяя путешествовать с комфортом.

Позже к Audi Skysphere присоединятся еще два визионерских прототипа -Grand Sphere и Urban Sphere.