Немецкий производитель представляет виденье электрического субкомпактного автомобиля с ценником между 20 и 25 тысячами евро.

Серийную итерацию концепта Volkswagen ID. LIFE, представленного на автосалоне IAA в Мюнхене, немецкий производитель обещает вывести на рынок в 2025 году.

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Самый маленький представитель семьи Volkswagen ID ориентирован на самую молодую аудиторию покупателей. Он сочетает экологичность и высокие технологии, а также переосмысливает суть класса кроссоверов. Хотя он имеет ”мускулистые" формы, высокий клиренс и большие колеса, его средой является город.

ID. LIFE предлагает просторный салон с возможностью трансформации, а также возможность путешествовать под открытым небом, благодаря съемной текстильной крыше.

Значительная часть материалов, из которых сделан электрокар, является продуктом вторичной переработки. Список экологичных материалов включает шины из переработанной резины, настоящий древесный шпон и велюровую ткань ArtVelours Eco из переработанного полиэтилентерефталата (ПЭТ).

Интерьер компактного электрокара ориентирован на цифровизацию: камеры вместо зеркал, интеграция со смартфоном, сенсорные поверхности на руле – это элементы машины завтрашнего дня. Благодаря универсальному регулируемому сиденью и выдвижному проекционному экрану, салон ID. LIFE можно быстро превратить в игровую или кинотеатр.

В движение ID. LIFE должен приводить электромотор мощностью 234 л.с., который будет вращать передние колеса. Volkswagen говорит, что он позволит ускоряться от 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Аккумулятор обеспечит запас хода около 400 километров.

Фото: концепт Volkswagen ID. LIFE / Volkswagen