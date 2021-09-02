"Каспер" изначально будет доступен только на выбранных рынках Азии, в частности в Южной Корее. Позже микро-кроссовер может появиться и на европейских рынках.

Субкомпактный кроссовер Hyundai Casper по габаритам близок к Hyundai i10, на основе которого он построен. Маленький и миленький автомобильчик назван не в честь “Каспера – доброго призрака”, а в честь трюка на скейтборде.

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Габариты Casper: 3595x1595x1575 мм. На выбор предлагается два мотора: атмосферный 1.0 MPI или 1.0 T-GDI с турбиной. Это те же агрегаты, которыми оборудуются хэтчбеки i10. Мощность моторов составляет 67 и 100 лошадиных сил. Переднеприводные автомобили также будут предлагать выбор между 5-скоростной "механикой” и "автоматом".

Фото: Hyundai Casper / Hyundai

Можно заметить, что на фотографиях новинка изображена с разным оформлением передней части – отделка зависит от двигателя. Автомобиль в красном цвете оснащен атмосферным мотором, а в зеленой – турбоагрегатом.

Дилеры Hyundai в Южной Корее начнут принимать заказы в конце этого месяца. Тогда же появится вся техническая информация, а также можно будет увидеть интерьер.