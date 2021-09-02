"Каспер" спочатку буде доступний лише на обраних ринках Азії, зокрема у Південній Кореї. Пізніше мікро-кросовер може з'явитись і на європейських ринках.

Субкомпактний кросовер Hyundai Casper за габаритами близький до Hyundai i10, на основі якого він збудований. Маленький і миленький автомобільчик названий не на честь “Каспера – доброго привида”, а на честь трюку на скейтборді.

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Габарити Casper: 3595x1595x1575 мм. На вибір пропонується два мотора: атмосферний 1.0 MPI або 1.0 T-GDI з турбіною. Це ті ж агрегати, якими обладнуються хетчбеки i10. Потужність моторів становить 67 та 100 кінських. Передньопривідні автомобілі також пропонуватимуть вибір між 5-швидкісною “механікою” та “автоматом”.

Фото: Hyundai Casper / Hyundai

Можна помітити, що на світлинах новинку зображено з різним оформленням передньої частини – оздоблення залежить від двигуна. Автомобіль в червоному кольорі оснащений атмосферним мотором, а в зеленавому – турбоагрегатом.

Дилери Hyundai у Південній Кореї почнуть приймати замовлення пізніше цього місяця. Тоді ж з'явиться уся технічна інформація, а також можна буде побачити інтер’єр.