Старт продажів Hyundai STARIA розпочинається у вересні 2021 року, відомі ціни.

Вже у вересні 2021 року офіційні дилери корейського бренду Hyundai розпочнуть продажі абсолютно нового мінівену Hyundai STARIA.

STARIA – один з найбільш футуристичних мінівенів сучасності, до того ж багато оснащений. Його обладнання сприятиме як більш зручному водінню, так і збільшенню комфорту для пасажирів.

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Модель поставлятиметься із дизельним двигуном об’ємом 2,2 літри та потужністю 177 к.с. з 6-ступеневою механічною чи 8-ступеневою автоматичною трансмісією у чотирьох комплектаціях, з переднім або повним приводом на вибір. Вартість Hyundai STARIA стартує від 1 062 600 гривень.

STARIA має футуристичний та загадковий зовнішній вигляд, що схожий на космічний корабель. Передня частина автомобіля виділяється довгою горизонтальною лінією денного ходового світла та фарами, розташованими знизу. Відчуття космічного корабля посилюється великими панорамними вікнами, що підкреслюють відкритість інтер’єру.

Розміри нового автомобіля: 5253 мм довжини, 1997 мм ширини та 1990 мм висоти. Колісна база становить 3273 мм.



Hyundai STARIA доступна українському споживачеві у чотирьох комплектаціях: Comfort, Business, Business+ та Top.

В комплектації Comfort, вартістю 1 062 600 грн, автомобіль оснащується 6-ступеневою механічною трансмісією з переднім приводом (2WD). Автомобіль в комплектації Comfort має фронтальні подушки безпеки водія та переднього пасажира, антиблокувальну систему гальмування (ABS) та систему електронної стабілізації (ESC), асистент допомоги при старті вгору (HAC), асистент запобігання повторному зіткненню (MCB), систему сповіщення про пасажирів позаду (ROA), центральний замок з пультом дистанційного керування, кондиціонер, електрорегулювання та підігрів дзеркал, кольорову електронну панель приладів SUPER VISION 4,2’’ LCD, мультимедійну систему з монохромним сенсорним 5” LCD монітором, підтримку Bluetooth, датчик освітленості (ALC), галогенові фари проекційного типу, денні ходові вогні, текстильну оббивку сидінь, повно розмірне запасне колесо,задній спойлер з LED-сигналом, решітку радіатора, ручки та молдинги дверей фарбовані в колір кузова та сталеві диски R17 з ковпаками.

Комплектація Business, вартість якої стартує від 1 151 700 грн, оснащується 6-ступеневою механічною або 8-ступеневою автоматичною КПП з переднім приводом (2WD). В комплектації Business автомобіль додатково оснащений боковими подушками безпеки водія та переднього пасажира, датчиком тиску в шинах (TPMS), клімат-контролем з системою антизапотівання, круїз-контролем з режимом обмеження швидкості та електронним паркувальним гальмом з функцією утримання AUTO HOLD – лише для АКПП, електроприводом складання дзеркал, камерою заднього огляду, заднім парктроніком, підігрівом керма та передніх сидінь, мультимедійною системою з кольоровим сенсорним 8’’ LCD монітором, підтримкою додатків Apple CarPlay/Android Auto, бездротовим зарядним пристроєм для смартфонів, світлодіодними денними ходовими вогнями LED DRL, світлодіодною зовнішньою габаритною LED-підсвіткою, світлодіодними фарами головного світла (Multy MFR), повторювачем сигналу повороту на зовнішніх дзеркалах, шкіряним оздобленням керма, литими дисками R17, повнорозмірним запасним колесом з литим диском, лобовим склом та склом передніх дверей з базовим тонуванням.

У комплектації Business+, вартість моделі становить від 1 322 100 грн, а сам автомобіль поставляється з автоматичною 8-ступеневою трансмісією з переднім (2WD) або повним (4WD) приводом на вибір. Додатково модель оснащено системою попередження про наявність автомобіля в «сліпих» зонах (BCW), системою попередження про перехресне зіткнення при русі заднім ходом (RCCW), кнопкою запуску двигуна та функцією безключового доступу SMART KEY, кольоровою електронною панеллю приладів SUPER VISION 10,25’’ LCD, переднім парктроніком, світлодіодними задніми ліхтарями, шкіряним оздобленням сидінь (екошкіра), оздобленням центральної консолі DELUXE, заднім спойлером PREMIUM з LED-сигналом та литими дисками R18.

У комплектації TOP вартість моделі становить від 1 571 900 грн, автомобіль поставляється з автоматичною 8-ступеневою трансмісією з переднім (2WD) або повним (4WD) приводом на вибір. Додатково модель оснащено шторками безпеки водія та переднього пасажира, системою попередження про небезпеку вихід з автомобіля (SEW), системою відео моніторингу «сліпих» зон на панелі приладів (BVM), АКПП з електронним керуванням за допомогою кнопок (SBW), системою кругового огляду (AVM), електроприводом дверей пасажирського салону, підігрівом середнього ряду сидінь у салоні, вентиляцією переднього і середнього ряду сидінь в салоні, навігаційною мультимедійною системою з кольоровим сенсорним 10,25’’ LCD монітором, преміальною акустикою BOSE, світлодіодними фарами головного світла DUAL LED, багатокольоровою підсвіткою інтер’єру AMBIENT MOOD LIGHT, оздобленням салону замшею, електрорегулюванням сидіння водія, переднього пасажира та середнього ряду сидінь, режимом екстра-комфорту Relaxation Seat, сонцезахисними шторками середніх та задніх вікон, литими дисками R18 Grey Diamond Cut, решіткою радіатору, зовнішніми дзеркалами, та ручками дверей з оздобленням DARK CHROME, лобовим склом та склом передніх дверей SOLAR CONTROL, шумоізолюючим ламінуванням лобового скла.

У даній комплектації доступний розширений пакет активної безпеки Hyundai Smart Sens: асистент запобігання зіткненню в «сліпих» зонах (BCA), асистент запобігання перехресному зіткненню при русі задніх ходом (RCCA), адаптивний круїз-контроль на базі даних з навігаційної системи (N-SCC), асистент запобігання зіткненню спереду розширений (FCA-А), асистент запобігання зіткненню спереду при лівому повороті (FCA-JX), асистент попередження про виїзд з полоси руху (LKA), асистент утримання автомобіля в середині полоси руху (LFA), асистент руху по шосе (HAD), асистент автоматичного перемикання дальнього світла (HBA), система стеження за втомою водія (DAW), система попередження про перевищення швидкості (ISLA).

Додатково до комплектації TOP можна замовити пакет інтер’єрних рішень BRONZE: шкіряне оздоблення сидінь NAPPA BROWN, ексклюзивні литі диски R18 Bronze Diamond Cut з бронзовим напиленням, решітка радіатору з оздобленням GLOSSY BLACK/BRONZE CHROME, декоративні накладки під переднім бампером BRONZE CHROME, логотип HYUNDAI з оздобленням BRONZE CHROME.

На нову Hyundai STARIA розповсюджується гарантія на вибір: 5 років або 100000 км пробігу, або ж 4 роки без обмеження пробігу.