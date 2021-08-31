Старт продаж Hyundai STARIA начинается в сентябре 2021 года, известны цены.

Уже в сентябре 2021 года официальные дилеры корейского бренда Hyundai начнут продажи совершенно нового минивэна Hyundai STARIA.

STARIA – один из самых футуристических минивэнов современности, к тому же богато оснащен. Его оборудование будет способствовать как более удобному вождению, так и увеличению комфорта для пассажиров.

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Модель будет поставляться с дизельным двигателем объемом 2,2 литра и мощностью 177 л.с. с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссией в четырех комплектациях, с передним или полным приводом на выбор. Стоимость Hyundai STARIA стартует от 1 062 600 гривен.

STARIA имеет футуристический и загадочный внешний вид, похожий на космический корабль. Передняя часть автомобиля выделяется длинной горизонтальной линией дневного ходового света и фарами, расположенными снизу. Ощущение космического корабля усиливается большими панорамными окнами, подчеркивающими открытость интерьера.

Размеры нового автомобиля: 5 253 мм длины, 1 997 мм ширины и 1 990 мм высоты. Колесная база составляет 3 273 мм.

Hyundai STARIA доступна украинскому потребителю в четырех комплектациях: Comfort, Business, Business+ и Top.

В комплектации Comfort стоимостью 1 062 600 грн, автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической трансмиссией с передним приводом (2WD). Автомобиль в комплектации Comfort имеет фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, антиблокировочную систему торможения (ABS) и систему электронной стабилизации (ESC), ассистент помощи при старте вверх (HAC) ассистент предотвращения повторного столкновения (MCB), систему оповещения о пассажирах сзади (ROA), центральный замок с пультом дистанционного управления, кондиционер, электрорегулировку и подогрев зеркал, цветную электронную панель приборов SUPER VISION 4,2’’ LCD, мультимедийную систему с монохромным сенсорным 5” LCD монитором, поддержку Bluetooth, датчик освещенности (ALC), галогеновые фары проекционного типа, дневные ходовые огни, текстильную обивку сидений,полно размерное запасное колесо, задний спойлер с LED-сигналом, решетку радиатора, ручки и молдинги дверей, окрашенные в цвет кузова и стальные диски R17 с колпаками.

Комплектация Business, стоимость которой стартует от 1 151 700 грн, оснащается 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической КПП с передним приводом (2WD). В комплектации Business автомобиль дополнительно оснащен боковыми подушками безопасности водителя и переднего пассажира, датчиком давления в шинах (TPMS), климат-контролем с системой антизапотевания, круиз-контролем с режимом ограничения скорости и электронным парковочным тормозом с функцией удержания AUTO HOLD – только для АКПП, электроприводом складывания зеркал, камерой заднего вида, задним парктроником, подогревом руля и передних сидений, мультимедийной системой с цветным сенсорным 8’’ LCD монитором, поддержкой приложений Apple CarPlay/Android Auto, беспроводным зарядным устройством для смартфонов, светодиодными дневными ходовыми огнями LED DRL, светодиодной наружной габаритной LED-подсветкой, светодиодными фарами головного света (Multy MFR), повторителем сигнала поворота в наружных зеркалах, кожаной отделкой руля, литыми дисками R17, полноразмерным запасным колесом с литым диском, лобовым стеклом и стеклом передней двери с базовой тонировкой.

В комплектации Business+ стоимость модели составляет от 1 322 100 грн, а сам автомобиль поставляется с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией с передним (2WD) или полным (4WD) приводом на выбор. Дополнительно модель оснащена системой предупреждения о наличии автомобиля в “слепых” зонах (BCW), системой предупреждения о перекрестном столкновении при движении задним ходом (RCCW), кнопкой запуска двигателя и функцией бесключевого доступа SMART KEY, цветной электронной панелью приборов SUPER VISION 10,25’’ LCD, передним парктроником, светодиодными задними фонарями, кожаной отделкой сидений (экокожа), отделкой центральной консоли DELUXE, задним спойлером PREMIUM с LED-сигналом и литыми дисками R18.

В комплектации TOP стоимость модели составляет от 1 571 900 грн, автомобиль поставляется с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией с передним (2WD) или полным (4WD) приводом на выбор. Дополнительно модель оснащена шторками безопасности водителя и переднего пассажира, системой предупреждения об опасности выхода из автомобиля (SEW), системой видео мониторинга “слепых” зон на панели приборов (BVM), АКПП с электронным управлением при помощи кнопок (SBW), системой кругового обзора (AVM), электроприводом дверей пассажирского салона, подогревом среднего ряда сидений в салоне, вентиляцией переднего и среднего ряда сидений в салоне, навигационной мультимедийной системой с цветным сенсорным 10,25’’ LCD монитором, премиальной акустикой BOSE, светодиодными фарами головного света DUAL LED, многоцветной подсветкой интерьера AMBIENT MOOD LIGHT, отделкой салона замшей, электрорегулировкой сиденья водителя, переднего пассажира и среднего ряда сидений, режимом экстра-комфорта Relaxation Seat, солнцезащитными шторками средних и задних окон, литыми дисками R18 Grey Diamond Cut, решеткой радиатора, наружными зеркалами и ручками дверей с отделкой DARK CHROME, лобовым стеклом и стеклом передних дверей SOLAR CONTROL, шумоизолирующим ламинированием лобового стекла.

В данной комплектации доступен расширенный пакет активной безопасности Hyundai Smart Sens: ассистент предотвращения столкновения в “слепых” зонах (BCA), ассистент предотвращения перекрестного столкновения при движении задним ходом (RCCA), адаптивный круиз-контроль на базе данных из навигационной системы (N-SCC), ассистент предотвращения столкновения спереди расширен (FCA-А), ассистент предотвращения столкновений спереди при левом повороте (FCA-JX), ассистент предупреждения о выезде из полосы движения (LKA), ассистент удержания автомобиля в середине полосы движения (LFA), ассистент движения по шоссе (HAD), ассистент автоматического переключения дальнего света (HBA), система слежения за усталостью водителя (DAW), система предупреждения о превышении скорости (ISLA).

Дополнительно к комплектации TOP можно заказать пакет интерьерных решений BRONZE: кожаная отделка сидений NAPPA BROWN, эксклюзивные литые диски R18 Bronze Diamond Cut с бронзовым напылением, решетка радиатора с отделкой GLOSSY BLACK/BRONZE CHROME, декоративные накладки под передним бампером BRONZE CHROME, логотип HYUNDAI с отделкой BRONZE CHROME.

На новую Hyundai STARIA распространяется гарантия на выбор: 5 лет или 100 000 км пробега, либо 4 года без ограничения пробега.