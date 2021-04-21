Дизайн корейского минивэна вызывает ассоциации с космосом, салон поражает богатством, а в багажник помещается одна хрупкая девушка, в связи с этим видео от канала Motorgraph World.

Минивэны – это автомобили, ориентированные на семью и созданные для перевозки большего количества людей, чем может вместить седан или универсал. И в последнее время автомобили этого класса становятся все более роскошными и одним из новейших представителей этого сегмента стал Hyundai Staria, который в полной мере демонстрирует концепцию “роскошного минивэна”.

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Staria привносит в свой класс действительно свежую эстетику. Массивная лицевая панель с решеткой и интегрированными фарами размещена снизу, а дневные ходовые огни представляют собой сплошную световую полосу, которая проходит сверху. Чистые линии кузова формируют массивный силуэт минивэна, что стоит на 18-дюймовых колесах, а прямолинейные диодные фонари на корме подчеркивают габариты и стиль машины.

И действительно впечатляющим оказался интерьер минивэна. Кабина оснащена полностью цифровой информационной панелью, информационно-развлекательной системой с большим экраном и сенсорными кнопками органов управления.

Пассажиры задних кресел не будут разочарованы, поскольку Hyundai не забыл о них. Staria будет доступен в версиях для коммерческого и частного использования, с салоном на 2-11 посадочных мест. У семиместного исполнения Staria есть комфортные раздельные кресла на втором ряду, а в девятиместном салоне можно развернуть кресла второго ряда на 180 градусов. Фоновая подсветка предлагает на выбор 64 оттенков и подсвечивает двери, пола и багажника.

Фото: Hyundai Staria 2021 / Hyundai

Конечно, Staria – не самый роскошный микроавтобус в мире, но он имеет немало правильно подобранных решений уже в базовом оснащении и еще больше в опциях.