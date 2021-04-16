Главным рынком для новинки, которую производитель просил не называть пикапом, будет США.

Hyundai придумала для Santa Cruz особое обозначение: Sport Adventure Vehicle – спортивный автомобиль для приключений или автомобиль для спортивных приключений. Но сути это не меняет, поскольку новинка представляет класс компактных пикапов.

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Прошло шесть лет с тех пор, как Hyundai впервые показала концепт компактного пикапа Santa Cruz. Серийная версия оказалась не такой эффектной, как концепт, но тоже довольно интересной. Спереди он напоминает Tucson, но далее имеет собственных характерный дизайн с наклонной задней стойкой, как у предшественника.

Компактные габариты – ключевой козырь Santa Cruz. Другие преимущества, о которых пишет производитель: вместительность и маневренность, приспособленность для повседневного передвижения и активного отдыха, хорошая управляемость, открытая грузовая зона и безопасное хранилище с замком, возможность буксировки и экономия топлива.

"Каждый аспект дизайна Santa Cruz отражает двойственность целей. Это совершенно новое транспортное средство с гибкими возможностями", – отмечает производитель.

Фото: Hyundai Santa Cruz 2021 / Hyundai

Hyundai сравнивает свою новинку с Toyota Tacoma, Honda Ridgeline и Nissan Frontier, подчеркивая компактных габаритах. Santa Cruz имеет длину 4970 миллиметров, ширину – 1905, высоту – 1694 и колесную базу 2997 миллиметров.

Доступна мощная и эффективная силовая установка – 2.5 турбо с возможностью использования полного привода HTRAC;

Современные возможности связи, удобства и активные системы безопасности;

Компактный размер обеспечивает превосходную маневренность;

Построен на заводе Hyundai Motor Manufacturing Alabama в штате Алабама.

Меньший грузовой отсек Santa Cruz компенсирует некоторыми удобными функциями для хранения вещей. Он имеет багажник в полу, а сам открытый багажник оснащен встроенным сдвижным тентом. В багажник можно загрузить до 600 килограммов вещей, а буксирная способность зависит от мотора – стандартный атмосферный четырехцилиндровый двигатель позволит тянуть прицеп массой до 1,5 тонны, а турбоверсия способна тянуть до 2,2 тонн.

Базовым для Hyundai Santa Cruz будет 2,5-литровый четырехцилиндровый агрегат с отдачей в 190 лошадиных сил. Он подключен к восьмискоростной автоматической трансмиссии. Альтернативой служит 2,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор мощностью 275 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой с двойным сцеплением. Обе версии стандартно имеют передний привод, но опционально доступен и полный. Система полного привода распределяет крутящий момент между осями, в зависимости от ускорения, поворотов и скольжения шин. Он также обеспечивает больший крутящий момент на задней оси, когда он переходит в спортивный режим. Hyundai также предлагает режимы движения, ориентированные на бездорожье.

Внутри Санта-Крус практически идентичен Tucson. 10-дюймовый цифровой дисплей приборов, 8-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса (опционно 10-дюймовый) с Apple CarPlay и Android Auto.

В списке функции безопасности для базовых версий значатся автоматическое экстренное торможение, помощь при удержании полосы движения, мониторинг состояния водителя. В качестве опций доступны мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль с центрацией полосы движения, камера объемного обзора и еще несколько систем.