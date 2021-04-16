Головним ринком для новинки, яку виробник просив не називати пікапом, буде США.

Hyundai вигадала для Santa Cruz особливе позначення: Sport Adventure Vehicle – спортивний автомобіль для пригод чи автомобіль для спортивних пригод. Та суті це не міняє, оскільки новинка представляє клас компактних пікапів.

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Минуло шість років з того часу, як Hyundai вперше показала концепт компактного пікапа Santa Cruz. Серійна версія виявилась не такою ефектною, як концепт, але теж досить цікавою. Спереду він нагадує Tucson, але далі має власних характерний дизайн з похилою задньою стійкою, як у попередника.

Компактні габарити – ключовий козир Santa Cruz. Інші переваги, на яких наголошує виробник: місткість та маневреність, пристосованість для повсякденного пересування та активного відпочинку, гарна керованість, відкрита вантажна зона та безпечне сховище з замком, можливість буксирування та економія пального.

“Кожен аспект дизайну Santa Cruz відображає подвійність цілей. Цей абсолютно новий транспортний засіб із гнучкими можливостями”, – зазначає виробник.

Фото: Hyundai Santa Cruz 2021 / Hyundai

Hyundai порівнює свою новинку з Toyota Tacoma, Honda Ridgeline та Nissan Frontier, наголошуючи на компактніших габаритах. Santa Cruz має довжину 4970 міліметрів, ширину – 1905, висоту – 1694 та колісну базу 2997 міліметрів.

Доступна потужна та ефективна силова установка – 2.5 турбо з можливістю використання повного приводу HTRAC;

Сучасні можливості зв’язку, зручності та активні системи безпеки;

Компактний розмір забезпечує чудову маневреність;

Побудований на заводі Hyundai Motor Manufacturing Alabama у штаті Алабама.

Менший вантажний відсік Santa Cruz компенсує деякими зручними функціями для зберігання речей. Він має багажник у підлозі, а сам відкритий багажник оснащений вбудованим зсувним тентом. У багажник можна завантажити до 600 кілограмів поклажі, а буксирна здатність залежить від мотора – стандартний атмосферний чотирициліндровий двигун дозволить тягнути причеп масою до 1,5 тонни, а турбоверсія здатна тягнути до 2,2 тонн.

Базовим для Hyundai Santa Cruz буде 2,5-літровий чотирициліндровий агрегат з віддачею у 190 кінських сил. Він під’єднаний до восьмишвидкісної автоматичної трансмісії. Альтернативою служить 2,5-літровий чотирициліндровий турбомотор потужністю 275 кінських сил з восьмиступінчастою автоматичною коробкою з подвійним зчепленням. Обидві версії стандартно мають передній привід, однак опційно доступний і повний. Система повного приводу розподіляє крутний момент між осями, залежно від прискорення, поворотів та ковзання шин. Він також забезпечує більший крутний момент на задній осі, коли переходить у спортивний режим. Hyundai також пропонує режими руху, орієнтовані на бездоріжжя.

Всередині Санта-Крус практично ідентичний Tucson. 10-дюймовий цифровий дисплей приладів, 8-дюймовий екран інформаційно-розважального комплексу (опційно 10-дюймовий) з Apple CarPlay та Android Auto.

У списку функції безпеки для базових версій значаться автоматичне екстрене гальмування, допомога при утриманні смуги руху, моніторинг стану водія. В якості опцій доступні моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз-контроль з центрацією смуги руху, камера об'ємного огляду та ще кілька систем.