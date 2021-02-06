Поки на сцену не вийшли електричні пікапи нового часу, бал правлять класичні пікапи з добре знайомими назвами: F-150, Ram 1500, Silverado, L200, Navara, Amarok.
Пікапи, якщо не винайшли, то зробили популярними в Північній Америці. Там же вони користуються найбільшим попитом і сьогодні. Досить популярні пікапи в Африці і на Близькому сході. Австралійці віддають перевагу UTE – легковим моделям з кузовом пікап. У Західній Європі та Латинській Америці основою для пікапів часто служать найкомпактніші кросовери і навіть хетчбеки. Призначення, габарити, апетити і ціни у всіх різні, але є такі пікапи, які однаково високо цінують у всіх куточках світу.
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Нинішній рік повинен стати проривним для світу пікапів, оскільки електрифікація автомобілів торкнулась і цих машин. Електричні GMC Hummer та Tesla Cybertruck, разом з пікапами Bollinger, Lordstown та Rivian повинні з’явитись у 2021 році і стати новою хвилею цього сегменту, за якою почнуть електрифікацію й уже знайомі сьогодні моделі, – ті ж F-150, L200 чи Navara.
Тим часом, сьогодні на ринку присутні пікапи зразка 2020 – 2018 року, хоча є й зовсім свіжі моделі, як представлений днями новий Ford F-150 Raptor. Нижче представлено рейтинги пікапів, які є у продажу в 2021 році.
(Forbes)
- Chevrolet Silverado 1500
- Ford F-150
- Honda Ridgeline
- Jeep Gladiator
- Ram 1500
(Cars)
- Ford F-150
- Ram 1500
- Chevrolet Silverado 1500
- GMC Sierra 1500
- Toyota Tundra
- Nissan Titan
- Ram 1500
- Ram 1500 TRX
- Ford F-150 Raptor
- Ford F-150
- GMC Sierra 1500
- Chevrolet Silverado 1500
- Nissan Titan
- Toyota Tundra
- Nissan Frontier;
- Ford Ranger;
- Toyota Tacoma;
- Jeep Gladiator;
- GMC Canyon;
- Chevrolet Colorado;
- Honda Ridgeline.
- Ford Ranger;
- Toyota Hilux;
- Mitsubishi L200;
- Nissan Navara;
- Isuzu D-Max;
- SsangYong Musso;
- Volkswagen Amarok.
- Volkswagen Amarok;
- Ford Ranger;
- Toyota Hilux;
- Mitsubishi L200;
- Fiat Fullback;
- Nissan Navara;
- SsangYong Musso;
- Isuzu D-Max;
- Ford Ranger Raptor;
- Ford F-150;
В Україні машини з кузовом пікап не надто популярні, тому вибір моделей досить обмежений, однак деякі з кращих пікапів світу можна знайти і у вітчизняних офіційних дилерів. Крім того, в Україні представлено три моделі пікапів китайського бренду, недоступних у Європі та США.