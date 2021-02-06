Поки на сцену не вийшли електричні пікапи нового часу, бал правлять класичні пікапи з добре знайомими назвами: F-150, Ram 1500, Silverado, L200, Navara, Amarok.

Пікапи, якщо не винайшли, то зробили популярними в Північній Америці. Там же вони користуються найбільшим попитом і сьогодні. Досить популярні пікапи в Африці і на Близькому сході. Австралійці віддають перевагу UTE – легковим моделям з кузовом пікап. У Західній Європі та Латинській Америці основою для пікапів часто служать найкомпактніші кросовери і навіть хетчбеки. Призначення, габарити, апетити і ціни у всіх різні, але є такі пікапи, які однаково високо цінують у всіх куточках світу.

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Нинішній рік повинен стати проривним для світу пікапів, оскільки електрифікація автомобілів торкнулась і цих машин. Електричні GMC Hummer та Tesla Cybertruck, разом з пікапами Bollinger, Lordstown та Rivian повинні з’явитись у 2021 році і стати новою хвилею цього сегменту, за якою почнуть електрифікацію й уже знайомі сьогодні моделі, – ті ж F-150, L200 чи Navara.

Тим часом, сьогодні на ринку присутні пікапи зразка 2020 – 2018 року, хоча є й зовсім свіжі моделі, як представлений днями новий Ford F-150 Raptor. Нижче представлено рейтинги пікапів, які є у продажу в 2021 році.

(Forbes)

Chevrolet Silverado 1500 Ford F-150 Honda Ridgeline Jeep Gladiator Ram 1500

(Cars)

Ford F-150 Ram 1500 Chevrolet Silverado 1500 GMC Sierra 1500 Toyota Tundra Nissan Titan

(Car and Driver)

Ram 1500 Ram 1500 TRX Ford F-150 Raptor Ford F-150 GMC Sierra 1500 Chevrolet Silverado 1500 Nissan Titan Toyota Tundra

(Motortrend)

Nissan Frontier; Ford Ranger; Toyota Tacoma; Jeep Gladiator; GMC Canyon; Chevrolet Colorado; Honda Ridgeline.

(AutoExpress)

Ford Ranger; Toyota Hilux; Mitsubishi L200; Nissan Navara; Isuzu D-Max; SsangYong Musso; Volkswagen Amarok.

Carwow

Volkswagen Amarok; Ford Ranger; Toyota Hilux; Mitsubishi L200; Fiat Fullback; Nissan Navara; SsangYong Musso; Isuzu D-Max; Ford Ranger Raptor; Ford F-150;

В Україні машини з кузовом пікап не надто популярні, тому вибір моделей досить обмежений, однак деякі з кращих пікапів світу можна знайти і у вітчизняних офіційних дилерів. Крім того, в Україні представлено три моделі пікапів китайського бренду, недоступних у Європі та США.