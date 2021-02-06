Поки на сцену не вийшли електричні пікапи нового часу, бал правлять класичні пікапи з добре знайомими назвами: F-150, Ram 1500, Silverado, L200, Navara, Amarok.

Пікапи, якщо не винайшли, то зробили популярними в Північній Америці. Там же вони користуються найбільшим попитом і сьогодні. Досить популярні пікапи в Африці і на Близькому сході. Австралійці віддають перевагу UTE – легковим моделям з кузовом пікап. У Західній Європі та Латинській Америці основою для пікапів часто служать найкомпактніші кросовери і навіть хетчбеки. Призначення, габарити, апетити і ціни у всіх різні, але є такі пікапи, які однаково високо цінують у всіх куточках світу.

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Нинішній рік повинен стати проривним для світу пікапів, оскільки електрифікація автомобілів торкнулась і цих машин. Електричні GMC Hummer та Tesla Cybertruck, разом з пікапами Bollinger, Lordstown та Rivian повинні з’явитись у 2021 році і стати новою хвилею цього сегменту, за якою почнуть електрифікацію й уже знайомі сьогодні моделі, – ті ж F-150, L200 чи Navara.

Тим часом, сьогодні на ринку присутні пікапи зразка 2020 – 2018 року, хоча є й зовсім свіжі моделі, як представлений днями новий Ford F-150 Raptor. Нижче представлено рейтинги пікапів, які є у продажу в 2021 році.

(Forbes)

  1. Chevrolet Silverado 1500
  2. Ford F-150
  3. Honda Ridgeline
  4. Jeep Gladiator
  5. Ram 1500

(Cars)

  1. Ford F-150
  2. Ram 1500
  3. Chevrolet Silverado 1500
  4. GMC Sierra 1500
  5. Toyota Tundra
  6. Nissan Titan

(Car and Driver)

  1. Ram 1500
  2. Ram 1500 TRX
  3. Ford F-150 Raptor
  4. Ford F-150
  5. GMC Sierra 1500
  6. Chevrolet Silverado 1500
  7. Nissan Titan
  8. Toyota Tundra

(Motortrend)

  1. Nissan Frontier;
  2. Ford Ranger;
  3. Toyota Tacoma;
  4. Jeep Gladiator;
  5. GMC Canyon;
  6. Chevrolet Colorado;
  7. Honda Ridgeline.

(AutoExpress)

  1. Ford Ranger;
  2. Toyota Hilux;
  3. Mitsubishi L200;
  4. Nissan Navara;
  5. Isuzu D-Max;
  6. SsangYong Musso;
  7. Volkswagen Amarok.

Carwow

  1. Volkswagen Amarok;
  2. Ford Ranger;
  3. Toyota Hilux;
  4. Mitsubishi L200;
  5. Fiat Fullback;
  6. Nissan Navara;
  7. SsangYong Musso;
  8. Isuzu D-Max;
  9. Ford Ranger Raptor;
  10. Ford F-150;

В Україні машини з кузовом пікап не надто популярні, тому вибір моделей досить обмежений, однак деякі з кращих пікапів світу можна знайти і у вітчизняних офіційних дилерів. Крім того, в Україні представлено три моделі пікапів китайського бренду, недоступних у Європі та США.