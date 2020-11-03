Ілон Маск пообіцяв представити наближену до конвеєра версію електричного пікапа вже зовсім скоро: "приблизно за місяць".

Вже майже рік минув з моменту презентації концепта Cybertruck, у Tesla все рідше трапляються затримки, тож можна сподіватись, що електричний пікап стане на конвеєр у 2021 році, як і було заплановано. Які зміни були зроблені за цей час, зможемо побачити через кілька тижнів.

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Один з користувачів у Twitter попросив Ілона Маска показати на фото, яких змін зазнав концепт Cybertruck на шляху до виробництва. Голова компанії жодного зображення не оприлюднив, але відповів, що зможе зробити це “приблизно через місяць”.

Sure, maybe in a month or so — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2020

Відомо, що Маск коливався з визначенням остаточних розмірів пікапа. Спочатку, у квітні цього року, планувалося зменшити габарити напіввантажіви приблизно на 3%, порівняно з концептом. Та вже у травні Маск публічно заявив, що ці плани не матимуть продовження, а дизайн концепту залишається в силі, незважаючи на те, що габарити машини навіть не дозволяють їй вміститись у стандартне місце для паркування.

Та нестандартність абсолютно не хвилює Ілона Маска, котрий заявив, що у разі ринкового провалу “Кібертрака”, його компанія випустить щось більш традиційне. Він також натякнув, що у Cybertruck може з’явитись молодший брат – компактніша версія для Європи.

На даний момент автовиробник, безсумнівно, зосереджений на підготовці до запуску виробництва на своєму новому заводі в Остіні, штат Техас.