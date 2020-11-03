Илон Маск пообещал представить приближенную к конвейеру версию электрического пикапа уже совсем скоро: "примерно через месяц".

Уже почти год прошел с момента презентации концепта Cybertruck, у Tesla все реже случаются задержки, поэтому можно надеяться, что электрический пикап встанет на конвейер в 2021 году, как и было запланировано. Какие изменения были сделаны за это время, сможем увидеть через несколько недель.

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Один из пользователей в Twitter попросил Илона Маска показать на фото, каких изменений претерпел концепт Cybertruck на пути к производству. Глава компании ни одного изображения не обнародовал, но ответил, что сможет сделать это "примерно через месяц".

Sure, maybe in a month or so — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2020

Известно, что Маск колебался с определением окончательных размеров пикапа. Сначала, в апреле этого года, планировалось уменьшить габариты полугрузовика примерно на 3% по сравнению с концептом. Но уже в мае Маск публично заявил, что эти планы не будут иметь продолжение, а дизайн концепта остается в силе, несмотря на то, что габариты машины даже не позволяют ей поместиться на стандартное место для парковки.

Но нестандартность совершенно не волнует Илона Маска, который заявил, что в случае рыночного провала "Кибертрака", его компания выпустит что-то более традиционное. Он также намекнул, что у Cybertruck может появиться младший брат – компактная версия для Европы.

На данный момент автопроизводитель, несомненно, сосредоточен на подготовке к запуску производства на своем новом заводе в Остине, штат Техас.