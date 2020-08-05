Демо-версия электрического пикапа на презентации многих поразила своими размерами. Некоторые утверждали, что на пути к конвейеру его габариты уменьшатся, а дизайн изменится. Илон Маск позже опроверг оба утверждения, однако сейчас намекнул, что "меньшая версия" Cybertruck все же может появиться.

Некоторое время назад Илон Маск сказал, что Cybertruck будет меньше прототипа, представленного в ноябре 2019 года, всего на 3%. Но подчеркнул, что это произойдет без ущерба для просторного интерьера. Но европейцам это известие не слишком понравилось, так как в Старом Свете отдают предпочтение компактным автомобилям.

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Один из пользователей Twitter спросил у Маска, возможно ли появление меньшей версии Cybertruck в Европе, на что получил вполне конкретный ответ: “Высока вероятность того, что позже это случится”.

Накануне Маск также заявил, что его не слишком волнуют маркетинговые исследования и тот факт, что, по даннимим аналитиков, на экстравагантный пикап может не найтись достаточно покупателей для достижения успешных показателей продаж, поскольку его фирма может без проблем предоставить ему более традиционные формы. “На рынке итак много автомобилей, которые выглядят почти одинаково. Мы могли просто сделать очередную “копию” одного из таких пикапов, однако такой сценарий держим в резерве”.

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