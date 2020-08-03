Для американцев, с их любовью к крепким джипам и пикапам, електрокарчик Kandi K27 вряд ли является достаточно солидным, чтобы считаться автомобилем – скорее гольф-карт с закрытым кузовом.

Немало известных китайских автопроизводителей стремятся выйти на один из крупнейших мировых рынков электрокаров – США, однако первой это удалось мало известной фирме Kandi. Уже в августе американцы смогут заказать электрокары этой марки по очень привлекательной цене.

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18 августа компания Kandi Technologies Group из Китая проведет презентацию двух своих моделей, которые будет продавать в США. Оба – электрические хэтчбеки, обозначенные названиями K27 и K23.

Фото: Kandi K27 / Electrek

Kandi K27 оснащается батареей на 17,69 киловатт-часов, которая обеспечивает четырехместному хэчу пробег на одном заряде в 160 километров. Модель K23 имеет аккумулятор емкостью 41,4 киловатт-часов и может проехать без подзарядки до 290 километров. Электромотор у них одинаковый, мощностью 67 лошадиных сил.

Фото: Kandi K23 / Electrek

Если дизайн, надежность, безопасность и характеристики китайской парочки пока порождают вопросы, то объявленный ценник, безусловно, вызывает симпатию. Kandi K27 будет стоить $20 499, а с учетом государственных льгот – всего $12 999. Старшая модель K23 у дилера обойдется в $22 499.

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