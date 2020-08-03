Американці, з їх любов'ю до кремезних джипів та пікапів, електрокарчик Kandi K27 навряд чи є достатньо солідним, аби вважатись автомобілем – скоріше гольф-карт із закритим кузовом.

Чимало відомих китайських автовиробників прагнуть вийти на один з найбільших світових ринків електрокарів – США, однак першою це вдалось мало знаній фірмі Kandi. Вже у серпні американці зможуть замовити електрокари цієї марки за дуже привабливою ціною.

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18 серпня компанія Kandi Technologies Group з Китаю проведе презентацію двох своїх моделей, котрі продаватиме у США. Обидва – електричні хетчбеки, позначені назвами K27 і K23.

Фото: Kandi K27 / Electrek

Kandi K27 оснащується батареєю на 17,69 кіловат-годин, котра забезпечує чотиримісному хетчу пробіг на одному заряді у 160 кілометрів. Модель K23 має акумулятор ємністю 41,4 кіловат-годин і може проїхати без підзарядки до 290 кілометрів. Електромотор у них однаковий, потужністю 67 кінських сил.

Фото: Kandi K23 / Electrek

Якщо дизайн, надійність, безпека та характеристики китайської парочки поки породжують питання, то оголошенний цінник, безумовно, викликає прихильність. Kandi K27 буде коштувати $20 499, а з урахуванням державних пільг – усього $12 999. Старша модель K23 у дилера обійдеться у $22 499.

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